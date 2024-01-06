«Гадала и призвала нечистого»: священник о том, что не надо делать на Святки

Александр Ермолин: «Человек Нового Завета не будет гадать, потому что он не язычник»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Еще древние люди пытались узнать будущее по внутренностям птиц»

Руководитель Миссионерского отдела иерей Александр Ермолин борется со всевозможными суевериями и язычеством, которые противоречат основам православия. Такие вещи, как, например, гадания на святки, не просто не являются нормой для христианина, а еще и несут серьезный вред, уверен он.

Многие считают, что в Святки гадать разрешено и что предсказания, сделанные в эти дни, будут наиболее верными и точными. Священнослужитель объяснил, что из этого является правдой.

«На протяжении истории всего человечества люди стремились узнать свое будущее. Даже в древнем мире люди прибегали к гаданиям. Очень суеверными были греки и римляне – у них существовало огромное количество гаданий, в том числе такие гадания, которые у нас вызывают смех или недоумение. К примеру, они пытались узнать будущее по полету птиц или по их внутренностям», – рассказывает священник.

Для современного человека, живущего после Рождества Христова, такие методы совершенно не приемлемы, считает он.

«Человек Нового Завета не будет гадать, потому что он не язычник. В наш мир пришел Христос, он дал нам слово Божие, дал нам все, что необходимо для спасения. Поэтому теперь гадания становятся еще большим грехом, чем для человека древнего, который в своих представлениях о мире и Боге в чем-то ошибался», – говорит иерей Александр.

Однако у поверья, что перед Рождеством просыпается нечисть, и правда есть некоторые основания.

«Есть такое благочестивое предание, что нечисть просыпается перед Рождеством. Этому есть разное объяснение, в том числе и такое, что бесы очень недовольны наступлением Рождества Христова. Это эпохальное событие наравне с Пасхой. Это событие, когда Бог приходит на землю ради людей, претерпевает страдания за них, воскресает и хочет всех ввести в Царствие небесное. Этому факту бесы не рады. Рождество случилось, настал этот великий праздник, и лукавый пытается хоть как-то отыграться на человеке. Действительно, на Святках лукавый как никогда беснуется. Он не может простить Рождество, он до ужаса оскорблен», – объясняет иерей.

«Есть предание, что нечисть просыпается перед Рождеством. Бесы очень недовольны наступлением Рождества Христова, и лукавый пытается хоть как-то отыграться на человеке» Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961)

«Дьявол – это обезьяна Бога и делает все ровно наоборот»

По тому, как люди зачастую отмечают Рождество и Святки, хорошо видно, что эти празднества противоречат православным устоям.

«Люди пьют, объедаются, наряжаются в нечисть, надевают одежду задом наперед. Почему? Потому что дьявол – это обезьяна Бога и делает все ровно наоборот. Люди идут по этой бесовской логике и уподобляются разной нечисти, которая с радостью это принимает», – говорит он.

В народе советуют: для того, чтобы гадания были успешными, нужно что-то украсть в церкви – свечку, ручку, хоть что-нибудь. То есть нужно совершить какой-то грех, чтобы принести жертву лукавому. Это является еще одним доказательством того, что гадания – это прямая дорога в ад, считает иерей Александр.

Стоит заметить, что те, кто любит гадать, часто хвастаются, насколько точными оказываются их предсказания. Как объяснил отец Александр, это одна из ловушек бесов.

«Все очень просто – таким образом лукавый хочет нас заманить. Логика невероятно простая: вот я посмотрел гороскоп, и у меня сбылось один раз, второй, третий. А в итоге что получается? Что грех полностью захватывает человека и он уже не может самые простые действия делать без астролога, таролога и какого-нибудь еще сатанинского служителя. И тут можно вспомнить пушкинскую “Пиковую даму”. Там описывается, как человек узнает выигрышную комбинацию и начинает ставить деньги на тройку – выигрывает, на семерку – выигрывает. И потом ставит снова и ошибается, проигрывая все. Вот так он и погряз во всех этих гаданиях. О чем “Пиковая дама”? Это о том, как лукавый захватывает человека: захватывает полностью, сильно, захватывает всеобъемлюще. Человек уже верит в то, что именно так оно и будет, как ему нашептали черти. Вот, например, сказал мне астролог, что будет так, и я верю в то, что так оно и будет и никак иначе. Лукавые пытаются убедить человека, что он все делает правильно, но в самый сложный и ответственный момент жизни они его обманут, подведут и сделают что-то не так. Это как человек, который себя считает невероятно удачливым и начинает пренебрегать банальными правилами безопасности, а в итоге по самой наивной причине погибает буквально на ровном месте», – объясняет священнослужитель.

Гаданий очень много, и по сути лукавому все равно, как мы будем гадать: с зеркалом, ниткой, ленточкой, на кофе, еще как-то, говорит отец Александр.

«Тут важен именно принцип отказа от религиозности, отказа от Бога и согласие на то, чтобы лукавый вошел в твою жизнь. Заметьте, что в самых сильных гаданиях прописано, что нужно снять с себя всю одежду, распустить волосы, снять пояс, в том числе и нательный крест. В этом очень много символических значений. Например, именно повязанный пояс является символом собранности, готовности. Монашеский пояс на облачении тоже является символом готовности к духовной жизни. И вот ты все с себя снял, и будь готов, что к тебе придет лукавый», – объясняет иерей.

Церковь всегда отрицала гадания и очень строго относилась к гадалкам и ворожеям Фото: © teksomolika, ru.freepik.com

«В Ветхом Завете говорится, что гадалок и ворожей нельзя оставлять в живых»

Очень важно помнить, что Церковь всегда отрицала гадания и очень строго относилась к гадалкам и ворожеям. В Ветхом Завете говорится, что гадалок и ворожей нельзя оставлять в живых, говорит священник.

«Мы это не применяем на практике, естественно, мы следуем нашему светскому Уголовному кодексу. Однако наказание, которое применялось до Рождества Христова, должно быть напоминанием современному человеку о том, насколько это страшный грех. Современные церковные каноны, русское каноническое право, наказывает за гадание на Святках отлучением от Причастия на шесть лет. Для сравнения: даже за грех аборта полагается пятилетнее отлучение от Причастия. Таким образом показывается, что, гадая, человек настолько выходит за церковную ограду, что он не имеет права быть с нею», – объясняет священнослужитель.

При этом отец Александр отмечает, что такая епитимья – это помощь, средство для исправления.

«Когда человека отлучают от Причастия, это не значит, что теперь он должен шесть лет не ходить в храм. Ни в коей мере. Древняя Церковь предполагает, что те, кто был временно отлучен от церковного общения, таким образом духовно исправлялись. Они трудились над своими прегрешениями, вольными и невольными, стояли в притворе храма и посыпали голову пеплом. Такая традиция, как знак скорби, действительно существовала», – говорит отец Александр.

В современном мире к гаданиям относятся очень легко. Очень часто можно встретить печенья с предсказаниями, конфеты с посланиями из будущего и многое другое.

«Люди воспринимают это как шутку, как нечто доброе и милое, не несущее опасность и угрозу, но это действительно является опасностью и угрозой, потому что человек таким образом начинает воспринимать зло как добро. Человеку кажется: “Ну и ладно, ну и пусть, подумаешь, погадали”. Особенно страшно то, что люди начинают воспринимать это как часть русской культуры. Да, гадания в какой-то мере являются частью русской культуры, но надо понимать, что это часть русской языческой, а не православной культуры», – объясняет отец Александр.

«Да, гадания в какой-то мере являются частью русской культуры, но надо понимать, что это часть русской языческой, а не православной культуры» Константин Маковский. Святочные гадания. Ок. 1905 г. Государственный музей истории религии

Русская культура – это огромный пласт. Многие фольклористы, историки и другие эксперты спорят о том, что является русской культурой. Это то, что сделано русскоговорящим народом, или то, что происходило на территории России?

«Нужно признать, что есть русская христианская культура и русская языческая. То есть то, что в своем время сохранилось от языческих верований о разных домовых, Бабе-яге, леших, Кощее Бессмертном. Церковь, на самом деле, в свое время очень миролюбиво поступила с язычеством, она не искоренила его жестко. Но как сейчас понятно, надо было его жестко искоренять из жизни общества, чтобы этого больше никогда не было в общественном сознании», – говорит отец Александр.

Строки Жуковского «Раз в крещенский вечерок девушки гадали...» никак не относятся к русской православной традиции, подчеркивает иерей.

«Некоторые люди считают, чтобы смыть грех от гадания, нужно банально искупаться на Крещение, и все у тебя в твоей жизни будет хорошо. Удивительно, но в это верят люди с двумя и тремя высшими образованиями. Это бред, который никак не связан с православием и не достоин того, чтобы православный человек в это верил. Нужно понимать, что купание на Крещение вообще не искупает грехи. Покаяние с греческого переводится как “перемена ума”. Предполагается, что это серьезное изменение для каждого человека, когда человек исправляет свое греховное бытие, направляется к Богу, стремится что-то изменить в своем собственном бытии, а ни в коем образе никак не связано с тем, что человек нагадал и оторвался. Сначала он не постился в Рождественский пост, потом он не праздновал Рождество как христианин, а потом он в срочном порядке решил окунуться. Вот тут-то лукавый его подхватывает и забирает к себе», – рассказывает иерей.

«Постарайтесь быть в храме не только в рождественскую ночь, но и в Сочельник – утром 6 января проводится очень красивая служба» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Святки – это прекрасный период радости святых дней»

Отец Александр советует встретить Рождество в храме – прийти на торжественную литургию всей семьей, а затем собраться за столом, но не для того, чтобы объесться, а чтобы побыть всем вместе.

«Постарайтесь быть в храме не только в рождественскую ночь, но и в Сочельник – утром 6 января проводится очень красивая служба. В ночь на 7-е число начинается Рождественская служба. Это две прекрасные даты, в которые нужно побывать в храме каждому православному человеку. Нужно обязательно причаститься, и лучше исповедаться заранее, а не толпой в праздничную ночь. Если вы хотите, чтобы священник с вами побеседовал, ответил на ваши вопросы и уделил вам хотя бы полчаса, а не просто отчитаться о своих прегрешениях, нужно исповедаться заранее», – советует он.

Отец Александр отмечает, что Святки – это дни светлой радости и очень важно не растерять всю эту радость от Рождества Христова и благодать, которую нам дарит этот праздник, погрязнув в грехе и бесовском веселье.

«Святки – это прекрасный период радости святых дней. Согласно документу об участии в таинстве Евхаристии, если человек регулярно причащался, соблюдал Рождественский пост, то на Святках он причащается, не постясь. Потому что нет поста и нужно радоваться, ходить на литургию, причащаться. К примеру, 8 января мы празднуем Собор Пресвятой Богородицы, эти дни посвящены важным великим событиям. Тут нужно действительно поделиться радостью о родившемся Христе. Я знаю, что в народном календаре есть странные праздники, такие как посиделки у свекрови, невестки, еще что-то, но нужно понимать, что это просто отражает саму идею Святок. Нужно идти к людям, поздравлять, делиться радостью и вестью о том, что Христос родился. Не упиться и объесться, а просто поделиться с людьми радостью о том, что случилось самое радостное событие в истории человечества. Больше радость только о том, что Христос воскрес», – объясняет отец Александр.

Иерей Александр напоминает, что и елка в наших домах в первую очередь Рождественская, а не новогодняя. И на ее макушке красуется не какой-нибудь социалистический красный символ, а Вифлеемская звезда.

На анонсе: Карл Брюллов. Гадающая Светлана. 1836.

Нижегородский государственный художественный музей