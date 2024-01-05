«Домовой – это черт, а денежная жаба – идол»: как и для чего нужно освящать квартиру

Александр Ермолин: «Беседа перед требой – это очень важно, нужно объяснить человеку простые вещи, которые становятся поводом прихода в храм» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я твердо убежден, что два раза освящать квартиру ни к чему»

Освящение квартиры – это треба, которая присутствует в жизни православных людей. Освящают христиане автомобили, урожай, самих себя и своих детей. Люди, далекие от церковной жизни, тоже часто просят священников освятить квартиру или дом в надежде, что это поможет им решить житейские проблемы. Но бывает так, что проблемы все-таки не решаются, и они снова приглашают батюшку.

Руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин говорит, что дважды требу выполнять не нужно, и рассказывает, почему, по мнению некоторых, освящение «не работает».

«Отмечу, что это мое частное мнение, но я твердо убежден, что два раза освящать квартиру ни к чему. Сейчас расскажу почему. Начнем с того, что освящение квартиры очень популярно и люди делают это по разным соображениям. Я сразу назову неправильные причины. На удачу – это не значит, что у вас сразу все хорошо будет, что у вас будет “плюс сто пятьсот” к благодати и счастью. Вторая причина: “Нам там что-то плохо живется”. Люди рассказывают, что им кто-то является, ребенок плохо спит, пугается и так далее. Это тоже неправильно, потому что таким людям надо сначала попробовать жить духовной жизнью: причащаться, исповедоваться, читать утренние и вечерние молитвы. Вот у меня была такая история, люди попросили освятить квартиру, на что я им предложил сходить на службу. Они квартиру так и не освятили, но зато теперь регулярно ходят ко мне на причастие», – рассказывает отец Александр.

Он рассказывает, что люди просят освятить их жилище даже по каким-то оккультным соображениям. Такие случаи для него всегда серьезный повод для разговора с человеком, который к нему обратился.

«Вообще беседа перед требой – это очень важно, нужно объяснить человеку простые вещи, которые становятся поводом прихода в храм», – говорит иерей.

«Если вы освятите свою машину, это не значит, что у вас включится режим антиГАИ, антирадар, и сразу будет все хорошо» Фото: ru.freepik.com

«Если ты повесил крестик и иконку на машину, значит, ты миру сказал, что ты – православный»

Слово «освящение» однокоренное со словом «посвящение». Человек, который хочет что-то освятить, должен понимать, что он посвящает этот объект Богу, отмечает священнослужитель.

«Приведу самый простой пример, связанный с автомобилем. Если вы освятите свою машину, это не значит, что у вас включится режим антиГАИ, антирадар, и сразу будет все хорошо. Если водитель хочет, чтобы у него все было хорошо, ему просто нужно ездить по правилам и регулярно проходить техосмотр. Я умиляюсь, когда вижу, как где-нибудь на трассе у дальнобойщика такой огромный крест висит на полстекла и надпись: “Спаси и сохрани”, а сбоку какая-нибудь девушка неодетая нарисована. Если ты повесил крестик и иконку на машину, значит, ты миру сказал, что ты – православный. А если ты на номер повесил, что ты болеешь за “Ак Барс”, значит, ты миру сообщил, что ты хоккейный фанат. И если ты повесил крестик и видишь, что на обочине кто-то сломался, ты должен поступать по-христиански... то есть остановиться и помочь», – объясняет иерей.

Так и человек освящает квартиру потому, что он – православный, посвящает ее Богу. Он хочет жить духовной жизнью, хочет читать утренние и вечерние молитвы, то есть он хочет жить как православный христианин, подчеркивает отец Александр.

«Смысл в этом, а не для того, чтобы барабашки не являлись, и не для того, чтобы ребенок лучше спал, а для того, чтобы жить как православный христианин. И мое мнение – квартира освящается один раз, и я буду стоять на этом мнении. Я не переосвящаю квартиры. Бывает, что новые хозяева не знают, освящали уже квартиру или нет. Но если человек освятил квартиру, а через год говорит: “Батюшка, нужно еще раз”, у меня возникает вопрос – почему. Весь их ответ сводится к тому, что освящение не работает: “Мы хотели, чтобы у нас все было хорошо, а барабашки как являлись нам, так и являются, квартира как не продавалась, так и не продается, значит, освящение не работает. Освятите нам еще раз, и побольше”. Получается, вы как относитесь к священному дару? Господь вам освятил? Освятил! Получается, вы не верите во всемогущество Божие? Даже если вы сделали ремонт, обои поклеили, даже, может быть, стену снесли. Божественная благодать, получается, почивала на обоях? На стене снесенной? Она где была? Она все-таки, наверное, была в самом пространстве. Поэтому я держусь своего мнения и второй раз ничего не освящаю. И знаю, что некоторые священники со мной не согласны. Хотя есть те, кто освящает и второй, и третий раз», – рассказывает иерей.

А что, если в квартире произошло что-то плохое: кого-то, не дай Бог, убили или кто-то долго болел?

«Православные не верят в плохую энергетику. Например, если в доме находился покойный, мы не верим, что после этого остался какой-то негатив. Мы верим в то, что Господь посылает нам самое хорошее, самое необходимое для нашего спасения, поэтому мы знаем, что плохой и хорошей энергетики нет», – объясняет священник.

Но все-таки отец Александр назвал одну причину, по которой есть смысл повторно освятить квартиру.

«Если в доме проводились сатанинские обряды, возможно, в повторном освящении есть какой-то смысл, тем более если в доме служилась какая-нибудь черная месса. Более того, в требнике есть молитва о храмине, стужаемой от духов», – отметил отец Александр.

«Православные не верят в плохую энергетику. Мы верим в то, что Господь посылает нам самое хорошее, самое необходимое для нашего спасения, поэтому мы знаем, что плохой и хорошей энергетики нет» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если человек прожженный атеист, то все – до скорой встречи с этими сущностями»

Священник отмечает, что если дома стало происходить что-то неладное и вам кажется, что с вами живет какая-то потусторонняя сущность, освящение жилища не поможет.

«Нематериальный мир есть: есть ангелы и есть бесы, которые искушают человека. Господь стучится в нашу жизнь всеми доступными для нас способами. Если нам нужно по башке дать, Господь даст. А если мы понимаем это по-другому, он по-другому и достучится. Если человек прожженный атеист, не принимает ни бытие ангелов, ни святых, то все – до скорой встречи с этими сущностями. У тебя будут передвигаться вещи, летать тарелки, они будут напоминать, что они есть», – говорит иерей Александр.

Иерей подчеркивает, здесь нужно уметь отличить свою фантазию от реальности.

«Современный человек воспитан на страшилках. Мы с детства смотрели ужастики, рассказывали друг другу страшные истории. Иногда мы что-то сами додумываем для себя, бывает, веник упал, а мы чего только не придумали! Но вместе с тем я не отрицаю существование ангельского и демонского мира. Если вдруг у вас дома стало происходить что-то неладное, это значит, что Господь к вам уже ногой стучится – главное, чтобы дверь не выпала от этого стука. Начните жить церковной жизнью, читайте утренние и вечерние правила, ходите в храм. Если ты не заполняешь место в своей жизни, которое отведено для Бога, тем, что нужно, в эту пустоту придет нечисть», – объясняет отец Александр.

И вот вы выслушали священника и поняли, что хотите освятить квартиру по правильным для этого причинам. Как подготовить к этому обряду свое жилище?

«Дома нельзя иметь суеверных вещей – изображений домовых, подковок, оберегов, денежных жаб и так далее. Люди иногда на меня обижаются, но если они попросили освятить квартиру, они должны попрощаться с этими суеверными вещами или вовсе не освящать. Перед освящением я всегда говорю об этом хозяевам, и бывает так, что они от меня скрывают что-то или попросту забывают. И часто случается, что я захожу в квартиру, а Господь словно подсказывает мне, чтобы я заглянул за дверь или обратил внимание на определенный угол. Однажды я захожу в комнату и спотыкаюсь об денежную жабу. Спрашиваю у хозяйки, что это такое, а она: «Ой, это наша денежная жаба, по фэншуй ее нужно именно здесь ставить», – рассказывает он.

«Эту жабу ставят в комнате и бросают деньги, думают, что она притянет богатство. На самом же деле, таким образом вы приносите жертву бесу» Фото: ru.freepik.com

«Многие современные христиане по своей воле приносят жертву бесам»

Отец Александр уверен, что денежная жаба – это идол. Это предмет из даосизма, и если человек считает себя православным, он не должен иметь дома такие вещи.

«Эту жабу ставят в комнате и бросают деньги, думают, что она притянет богатство. На самом же деле, таким образом вы приносите жертву бесу. Я считаю, что это серьезный повод для исповеди. Первые христиане шли на смерть ради того, чтобы не принести жертву языческим богам. А многие современные христиане без всякого принуждения, по своей воле приносят жертву бесам в виде “денежной жабы”. Согласитесь, как-то недостойно это высокого звания христианина», – считает священник.

Всевозможные домовята, которых вешают на стены, чтобы сохранить домашний очаг, тоже относятся к проявлениям бесовщины, говорит иерей Александр.

«Была и другая история. Прихожу я освящать квартиру, сразу спросил, нет ли изображений домовых и другого – бесовского. Хозяева убедили, что ничего такого не держат. И вот я уже начал освящать, и в одной из комнат у меня вдруг возникло желание закрыть дверь – и тут я вижу, что на ней висит домовой. Другая женщина попросила освятить квартиру, и оказалось, что у нее хобби делать домовых. В итоге пришлось у нее из квартиры вынести два-три пакета с этими домовыми», – вспоминает иерей.

«Нужно понимать, что домовой – это черт. Люди думают, что ставят дома его на удачу, на счастье, а выходит все наоборот» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Нужно понимать, что домовой – это черт. Люди думают, что ставят дома его на удачу, на счастье, а выходит все наоборот, подчеркивает отец Александр.

«Во многом виноват советский кинематограф. Все помнят мультик про домовенка Кузю. Он прикольный, вызывает позитивную реакцию. Я не знаю, советские мультипликаторы придумали его по дурости или специально, потому что являлись безбожниками. А еще стоит вспомнить мультфильм “Чертенок № 13”. Люди с тремя высшими образованиями, которые говорят, что не верят в православие, считают, что свободны в своих мыслях и поступках, и на полном серьезе устраивают переезд домового. Находят где-то в своем мегаполисе лапоть и просят у очага домового с ними переехать. Не знаю, что они считают очагом в своем доме, может, индукционную плиту, непонятно», – рассуждает священнослужитель.

То же самое касается и подковок, которые вешают, чтобы притянуть в дом счастье.

«Раис Татарстана как-то выложил у себя в соцсетях такую фразу: “Никогда подкова не принесет тебе счастье и удачу, пока не прибьешь ее к своему копыту и не начнешь пахать как лошадь”. Вот с этим я полностью согласен», – смеется он.

И вот все подковы и домовые изгнаны из дома, остается вопрос: сколько стоит освятить квартиру?

«Я всегда отвечаю – это ваше добровольное пожертвование. Ценник – это всегда товарно-денежные отношения, и здесь это неправильный посыл. Если человек участвует в церковной жизни, ходит в храм, он добровольно участвует во всех церковных делах, он знает, что зимой надо чистить снег и дать пожертвование на отопление», – говорит отец Александр.

Таким образом, православный может сам для себя решить, каких трудов для батюшки стоит его треба, и дать посильное для себя пожертвование.

«Первое, самое важное, – освящается сам человек, тем, что причащается, исповедуется, молится и так далее. И он просит у Бога благословения на те предметы, которые ему даны» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В современной жизни есть принцип “На тебе, Боже, что мне негоже”»

«Зачем вообще освящать квартиру? Ответ только один – так должно быть. Православный человек понимает необходимость освящения тех вещей, которые есть в его жизни. Первое, самое важное, – освящается сам человек, тем, что причащается, исповедуется, молится и так далее. И он просит у Бога благословения на те предметы, которые ему даны. И не для того, чтобы они были сильнее и круче. Вспомним, банальный пример из Ветхого Завета. Авраам, Исаак, Иаков – все эти древние патриархи делали так: например, когда у Авраама произрастал какой-то урожай, он говорил: “Господи, это тебе, вот тебе самые лучшие плоды из моего сада. Они не мои, ты – податель всех благ, и мне не жалко отдать тебе лучшие плоды своего урожая”. Это у нас в современной жизни есть принцип: “На тебе, Боже, что мне негоже”. Во времена Ветхого Завета было все иначе», – обращает внимание иерей.

Заранее готовиться к обряду не нужно, освятить могут квартиру во время ремонта или дом в процессе стройки, отмечает иерей.

«Существует суеверие, что хозяйка сама может освятить квартиру – походить со свечками по квартире и почитать молитву. Это неправильно. Что происходит от того, что ты ходишь по дому со свечкой? Какая-то позитивная энергетика? Православные люди не верят в энергетику. Тут люди немного путают: когда на Крещение человек окропляет жилище святой водой – это просто радость, это не освящение. Так и здесь, хождение со свечкой ничего не даст», – объясняет священнослужитель.