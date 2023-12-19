Николай Чудотворец vs Дед Мороз: кто приносит подарки детям и о чем молиться святому

Николай Чудотворец один из самых почитаемых святых в православном мире

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Младенец с рождения начал творить чудеса и первым делом исцелил мать

Святых Николаев было как минимум два: Николай Пинарский, или Сионский, жил в IV веке, и Николай Мирликийский увековечил себя в истории своими добрыми делами в III–IV веках. И именно он – тот самый Николай Чудотворец, которого почитают во всем православном мире.

«Святитель Николай один из самых почитаемых святых, так же, как и Казанская икона Божией Матери, которой могут молиться где-нибудь в Австралии, но абсолютно не понимать, где находится наш город. Так и Николая Чудотворца почитают в самых разных уголках нашей планеты», – рассказал руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

Александр Ермолин: «Эта дата – 19 декабря – связана со смертью Святителя Николая. Православные празднуют смерть как момент рождения в вечность» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Святой Николай родился в городе Патаре Ликийской области, на южном побережье Малоазийского полуострова. Его родители долгое время не могли родить ребенка, долго молились Господу, и, наконец, произошло чудо в прямом смысле слова. Младенец с рождения начал творить чудеса и первым делом исцелил от болезней мать.

Николай отлично усваивал богословские науки, проводил много времени в церкви. Это очень радовало не только его родителей, но и дядю – епископа Патарского Николая. Родственник возвел его в священнический сан еще в юности.

Всю свою жизнь Николай Угодник, как его еще называют в народе, посвятил служению Богу и людям. Он тайно творил хорошие дела, помогал нуждающимся, раздавал все свое имущество. Из-за того, что он не предавал огласке свои дела, о его чудесах при жизни известно мало. Однако после смерти святого таких историй зафиксировано бесчисленное количество.

Церковь Святителя Николая в Демре (ранее — Мира или Миры Ликийские) была построена в VI веке сразу после смерти Николая Фото: pravoslavie.ru

«Местом служения святого был город Мира, который находится на территории современной Турции. Так как город находился в Ликийской области, отсюда и название – Мирликийский. По преданию, он был участником первого Вселенского собора, правда, об этом факте многие историки спорят. Есть даже изображение “Святой Николай бьет Ария”. Это предание о том, что в пылу богословского спора он ударил Ария, ересь которого угрожала всей Церкви», – рассказывает отец Александр.

«Это святой, который ломает время и пространство»

Николай стал архиепископом, скончался он примерно в 65 лет. По тем временам этот возраст считался глубокой старостью.

Базилика Святого Николая в городе Бари, где хранятся мощи Николая Угодника Фото: © Berthold Werner, ru.wikipedia.org, по лицензии CC BY-SA 3.0

«В 1087 году, спустя почти семь веков, мощи Николая Угодника были перенесены в итальянский город Бари. В честь этого события был возведен собор, названный именем святителя, который существует до сих пор и хранит тело архиепископа. Перенесение мощей было в мае, поэтому 22 мая Православная церковь празднует День Николая Мирликийского», – рассказывает иерей.

В народе этот день называют Никола Летний, есть еще Никола Зимний – 19 декабря.

«Эта дата связана со смертью Святителя Николая. Православные празднуют смерть как момент рождения в вечность. Поэтому для православных смерть святого – это день его рождения в вечность. Но есть еще дата Рождества Николая Чудотворца – 11 августа. Многие православные считают этот день новоделом, но самое смешное, что эта традиция уже давно была в РПЦ. Это редкий случай, когда у святого празднуют день рождения. Не во всех храмах в этот день совершают торжественное богослужение. Но когда у меня был Никольский храм, я в этот день всегда служил», – объяснил отец Александр.

Сегодня отец Александр является настоятелем храма в селе Соловцово Высокогорского района, где один из приделов освящен в честь Николая Чудотворца.

Старинный храм в селе Соловцово Высокогорского района, где один из приделов освящен в честь Николая Чудотворца Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Этот старинный храм был осквернен в годы СССР, он использовался не по назначению. Кто-то из местных жителей сохранил статую Николая Чудотворца. Местные жители совершали с ней крестный ход, пока храм был закрыт, а когда его открыли, статую вернули. Считают чудом тот факт, что она сохранилась, хоть и была в плачевном состоянии. Нам удалось ее отреставрировать», – поделился священник.

Многие знают, что в Церкви каждый день недели имеет особое посвящение. К примеру, воскресенье посвящено Воскресению Иисуса Христа, суббота – поминовению усопших. А вот четверг – это день Николая Угодника.

«Лично мне Николай Чудотворец интересен тем, что это святой, который ломает время и пространство. Многие люди удивятся, но он – византиец. Византия была многонациональной империей: жили в ней и греки, и сирийцы, и арабы. Кто-то может об этом поспорить, но он был весьма смуглым мужчиной. Есть статуя Сан Никола Динегро, которая стоит в Бари. Эта статуя абсолютно черная. Он изображен максимально похожим на себя при жизни», – поделился отец Александр.

«Кто-то из местных жителей Соловцово сохранил статую Николая Чудотворца (Можайского). Местные жители совершали с ней крестный ход, пока храм был закрыт, а когда его открыли, статую вернули» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Нет небесного профиля у святых»

Скорый заступник, помощник – так называют Святого Николая. Его считают покровителем путешественников, сирот и заключенных.

«Мы верим, что в вечности сохраним свои какие-то индивидуальные качества. Мы будем помнить себя в том формате, в котором жили на земле. Но об этом многие богословы спорят. Например, есть святые врачи, которые и после смерти помогают тем, кто заболел. Но это не значит, что это их профиль. Нет небесного профиля у святых. Но Святой Николай всегда помогал путешествующим, совершал чудеса и так далее», – объясняет отец Александр.

Святые – это наши заступники перед Богом. Они просят Бога нас поддержать, добавил он.

Николай был архиепископом. Шапка Санты изначально была архиерейской митрой. Более того, у него есть посох – это посох латинского обряда, который был у святого Рождественская католическая открытка

«Многие считают, что Николай Чудотворец – это и есть Дед Мороз. В западной Церкви его называют Санта-Клаус. Вот обратите внимание: почему Санта-Клаус в красном? Это кардинальская мантия. Николай был архиепископом. Шапка Санты изначально была архиерейской митрой. Более того, у него есть посох – это посох латинского обряда, который был у святого. Логика простая – Николай Чудотворец помогал нуждающимся, дарил подарки, поэтому его образ и связали с тем, кто приходит на Рождество. Возможно, еще и потому, что день его памяти рядом с католическим Рождеством», – рассказал отец Александр.

Но Дед Мороз, к которому мы все привыкли, не одно и то же с Николаем Угодником. Его придумали, уверен священнослужитель, в противовес святому.

«А теперь будет Дед Мороз. И он будет не Святой Николай, а персонаж с легким налетом язычества» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Святой Николай приносит вам подарки? А теперь будет Дед Мороз»

«Коммунисты были безбожниками, но они были умными людьми. Они понимали, как надо бороться с религией. Все знают, что 7 января – это Рождество Христово, елка и так далее. И они совершили великую подмену: вот вам 1 января, новогодний праздник. Вместо Всенощного бдения на Рождество будем петь “Пять минут” и ждать боя курантов. Ночь ожидания чуда – прекрасный элемент. Елку в ранние советские годы сначала запретили как элемент Рождества, но потом разрешили. Первая кремлевская елка случилась в 30-е годы. Многие до сих пор думают, что она коммунистическая! Нет, она Вифлеемская. Что вам, Святой Николай приносит подарки? А теперь будет Дед Мороз. И он будет не Святой Николай, а персонаж с легким налетом язычества. Поэтому, когда у меня спрашивают, кто моим детям приносит подарки – Дед Мороз или Санта-Клаус, я отвечаю – Кыш Бабай», – смеется отец Александр.

Самое главное, считает священнослужитель, чтобы дети верили в добро. Кстати, как и многие верующие, отец Александр ставит елку 19 декабря – в День Николая Чудотворца.

К слову, говоря о языческих элементах праздника, стоит вспомнить, что Музей Бабы-яги в Волгоградской области пришлось закрыть по требованию Православной церкви, где сказочную старушку назвали слугой Сатаны.

С празднованием Дня Николая Чудотворца связаны множество примет и суеверий. Часть из них касаются погоды и выглядят безобидными. Но есть и такие, которые побуждают людей к пьянству и чревоугодию. Например, есть такое выражение «дониколились» – было принято в этот день так напиться, чтобы остаться без одежды. Или еще одна примета – наесться до отвала, чтобы притянуть удачу.

«Главное в праздник – прийти в храм и помолиться за литургией» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я всегда считаю, если ты что-то празднуешь, нужно сделать что-то хорошее, помочь нуждающимся. А заниматься пьянством и чревоугодием – точно лишнее. Главное в праздник – прийти в храм и помолиться за литургией», – уверен иерей Александр.

Чудеса, которые совершает Святитель Николай, происходят и в наши дни, даже спустя множество веков после его кончины. Он помогает в рождении детей, в решении каких-то проблем и исцелении. Главное – искренне помолиться Угоднику.

«Кстати, когда я служил в Никольском храме, у меня родился долгожданный сын. Назвали мы его с матушкой Николкой», – поделился отец Александр.

Коллаж на анонсе: tatmitropolia.ru, «Татар-информ»