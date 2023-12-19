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Николай Чудотворец vs Дед Мороз: кто приносит подарки детям и о чем молиться святому
Сегодня, 19 декабря, православные почитают Николая Чудотворца. Это один из самых известных святых во всем мире. До советского периода именно в этот день наряжали елку. Как правильно провести этот день и чего общего у Николая Чудотворца с Дедом Морозом – в репортаже «Татар-информа».
Младенец с рождения начал творить чудеса и первым делом исцелил мать
Святых Николаев было как минимум два: Николай Пинарский, или Сионский, жил в IV веке, и Николай Мирликийский увековечил себя в истории своими добрыми делами в III–IV веках. И именно он – тот самый Николай Чудотворец, которого почитают во всем православном мире.
«Святитель Николай один из самых почитаемых святых, так же, как и Казанская икона Божией Матери, которой могут молиться где-нибудь в Австралии, но абсолютно не понимать, где находится наш город. Так и Николая Чудотворца почитают в самых разных уголках нашей планеты», – рассказал руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.
Святой Николай родился в городе Патаре Ликийской области, на южном побережье Малоазийского полуострова. Его родители долгое время не могли родить ребенка, долго молились Господу, и, наконец, произошло чудо в прямом смысле слова. Младенец с рождения начал творить чудеса и первым делом исцелил от болезней мать.
Николай отлично усваивал богословские науки, проводил много времени в церкви. Это очень радовало не только его родителей, но и дядю – епископа Патарского Николая. Родственник возвел его в священнический сан еще в юности.
Всю свою жизнь Николай Угодник, как его еще называют в народе, посвятил служению Богу и людям. Он тайно творил хорошие дела, помогал нуждающимся, раздавал все свое имущество. Из-за того, что он не предавал огласке свои дела, о его чудесах при жизни известно мало. Однако после смерти святого таких историй зафиксировано бесчисленное количество.
«Местом служения святого был город Мира, который находится на территории современной Турции. Так как город находился в Ликийской области, отсюда и название – Мирликийский. По преданию, он был участником первого Вселенского собора, правда, об этом факте многие историки спорят. Есть даже изображение “Святой Николай бьет Ария”. Это предание о том, что в пылу богословского спора он ударил Ария, ересь которого угрожала всей Церкви», – рассказывает отец Александр.
«Это святой, который ломает время и пространство»
Николай стал архиепископом, скончался он примерно в 65 лет. По тем временам этот возраст считался глубокой старостью.
«В 1087 году, спустя почти семь веков, мощи Николая Угодника были перенесены в итальянский город Бари. В честь этого события был возведен собор, названный именем святителя, который существует до сих пор и хранит тело архиепископа. Перенесение мощей было в мае, поэтому 22 мая Православная церковь празднует День Николая Мирликийского», – рассказывает иерей.
В народе этот день называют Никола Летний, есть еще Никола Зимний – 19 декабря.
«Эта дата связана со смертью Святителя Николая. Православные празднуют смерть как момент рождения в вечность. Поэтому для православных смерть святого – это день его рождения в вечность. Но есть еще дата Рождества Николая Чудотворца – 11 августа. Многие православные считают этот день новоделом, но самое смешное, что эта традиция уже давно была в РПЦ. Это редкий случай, когда у святого празднуют день рождения. Не во всех храмах в этот день совершают торжественное богослужение. Но когда у меня был Никольский храм, я в этот день всегда служил», – объяснил отец Александр.
Сегодня отец Александр является настоятелем храма в селе Соловцово Высокогорского района, где один из приделов освящен в честь Николая Чудотворца.
«Этот старинный храм был осквернен в годы СССР, он использовался не по назначению. Кто-то из местных жителей сохранил статую Николая Чудотворца. Местные жители совершали с ней крестный ход, пока храм был закрыт, а когда его открыли, статую вернули. Считают чудом тот факт, что она сохранилась, хоть и была в плачевном состоянии. Нам удалось ее отреставрировать», – поделился священник.
Многие знают, что в Церкви каждый день недели имеет особое посвящение. К примеру, воскресенье посвящено Воскресению Иисуса Христа, суббота – поминовению усопших. А вот четверг – это день Николая Угодника.
«Лично мне Николай Чудотворец интересен тем, что это святой, который ломает время и пространство. Многие люди удивятся, но он – византиец. Византия была многонациональной империей: жили в ней и греки, и сирийцы, и арабы. Кто-то может об этом поспорить, но он был весьма смуглым мужчиной. Есть статуя Сан Никола Динегро, которая стоит в Бари. Эта статуя абсолютно черная. Он изображен максимально похожим на себя при жизни», – поделился отец Александр.
«Нет небесного профиля у святых»
Скорый заступник, помощник – так называют Святого Николая. Его считают покровителем путешественников, сирот и заключенных.
«Мы верим, что в вечности сохраним свои какие-то индивидуальные качества. Мы будем помнить себя в том формате, в котором жили на земле. Но об этом многие богословы спорят. Например, есть святые врачи, которые и после смерти помогают тем, кто заболел. Но это не значит, что это их профиль. Нет небесного профиля у святых. Но Святой Николай всегда помогал путешествующим, совершал чудеса и так далее», – объясняет отец Александр.
Святые – это наши заступники перед Богом. Они просят Бога нас поддержать, добавил он.
«Многие считают, что Николай Чудотворец – это и есть Дед Мороз. В западной Церкви его называют Санта-Клаус. Вот обратите внимание: почему Санта-Клаус в красном? Это кардинальская мантия. Николай был архиепископом. Шапка Санты изначально была архиерейской митрой. Более того, у него есть посох – это посох латинского обряда, который был у святого. Логика простая – Николай Чудотворец помогал нуждающимся, дарил подарки, поэтому его образ и связали с тем, кто приходит на Рождество. Возможно, еще и потому, что день его памяти рядом с католическим Рождеством», – рассказал отец Александр.
Но Дед Мороз, к которому мы все привыкли, не одно и то же с Николаем Угодником. Его придумали, уверен священнослужитель, в противовес святому.
«Святой Николай приносит вам подарки? А теперь будет Дед Мороз»
«Коммунисты были безбожниками, но они были умными людьми. Они понимали, как надо бороться с религией. Все знают, что 7 января – это Рождество Христово, елка и так далее. И они совершили великую подмену: вот вам 1 января, новогодний праздник. Вместо Всенощного бдения на Рождество будем петь “Пять минут” и ждать боя курантов. Ночь ожидания чуда – прекрасный элемент. Елку в ранние советские годы сначала запретили как элемент Рождества, но потом разрешили. Первая кремлевская елка случилась в 30-е годы. Многие до сих пор думают, что она коммунистическая! Нет, она Вифлеемская. Что вам, Святой Николай приносит подарки? А теперь будет Дед Мороз. И он будет не Святой Николай, а персонаж с легким налетом язычества. Поэтому, когда у меня спрашивают, кто моим детям приносит подарки – Дед Мороз или Санта-Клаус, я отвечаю – Кыш Бабай», – смеется отец Александр.
Самое главное, считает священнослужитель, чтобы дети верили в добро. Кстати, как и многие верующие, отец Александр ставит елку 19 декабря – в День Николая Чудотворца.
К слову, говоря о языческих элементах праздника, стоит вспомнить, что Музей Бабы-яги в Волгоградской области пришлось закрыть по требованию Православной церкви, где сказочную старушку назвали слугой Сатаны.
С празднованием Дня Николая Чудотворца связаны множество примет и суеверий. Часть из них касаются погоды и выглядят безобидными. Но есть и такие, которые побуждают людей к пьянству и чревоугодию. Например, есть такое выражение «дониколились» – было принято в этот день так напиться, чтобы остаться без одежды. Или еще одна примета – наесться до отвала, чтобы притянуть удачу.
«Я всегда считаю, если ты что-то празднуешь, нужно сделать что-то хорошее, помочь нуждающимся. А заниматься пьянством и чревоугодием – точно лишнее. Главное в праздник – прийти в храм и помолиться за литургией», – уверен иерей Александр.
Чудеса, которые совершает Святитель Николай, происходят и в наши дни, даже спустя множество веков после его кончины. Он помогает в рождении детей, в решении каких-то проблем и исцелении. Главное – искренне помолиться Угоднику.
«Кстати, когда я служил в Никольском храме, у меня родился долгожданный сын. Назвали мы его с матушкой Николкой», – поделился отец Александр.
Коллаж на анонсе: tatmitropolia.ru, «Татар-информ»
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