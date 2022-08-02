Страны G7 хотят полностью запретить транспортировку российской нефти

Страны Большой Семерки (G7) изучают возможность запрета на транспортировку нефти из России, если ее стоимость не согласована с «международными партнерами», сообщает ТАСС.

В заявлении G7 также сказано о возможности гарантировать доступ к энергоресурсам из России «наиболее уязвимым» с энергетической точки зрения государствам даже в случае введения нефтяного эмбарго.

Ужесточение санкций против России началось после объявления специальной военной операции в Донбассе Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля.

Сейчас США и Великобритания полностью отказались от российской нефти. Шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на ее поставки.