news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
2 августа 2022  17:36

Страны G7 хотят полностью запретить транспортировку российской нефти

news_top_970_100

Страны Большой Семерки (G7) изучают  возможность запрета на транспортировку нефти из России, если ее стоимость не согласована с «международными партнерами»,  сообщает ТАСС.

В заявлении G7 также сказано о возможности гарантировать доступ к энергоресурсам из России «наиболее уязвимым» с энергетической точки зрения государствам даже в случае введения нефтяного эмбарго.

Ужесточение санкций против России началось после объявления специальной военной операции в Донбассе Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля.

Сейчас США и Великобритания полностью отказались от российской нефти. Шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на ее поставки.

#экономика #Большая семерка
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100