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Ру Тат
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23 августа 2021  12:55
Тимур Касимов

Футбольный клуб «Рубин» поддержал отмену лимита на легионеров в РПЛ

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Футбольный клуб «Рубин» поддержал отмену лимита на легионеров в РПЛ
Фото: Тимур Касимов

Казанский «Рубин» поддержал инициативу президента РФС Александра Дюкова, который выступил сегодня с предложением об отказе от лимита на легионеров в РПЛ.

«ФК Рубин – за отмену лимита на легионеров», – заявили ИА «Татар-информ» в пресс-службе казанского клуба.

Стоит отметить, что на данный момент в РПЛ действует лимит на легионеров. В заявке клуба на сезон должно быть не более 8 иностранных футболистов.

В «Рубине» сейчас на контракте 10 легионеров, однако два из них пока находятся вне заявки на сезон.

Сербский нападающий Джордже Деспотович и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия временно выведены из заявки на сезон из-за травм. Их место в заявке пока заняли японский полузащитник Мицуки Сайто и тунисский защитник Монтассар Тальби.

#фк рубин
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