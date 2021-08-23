Футбольный клуб «Рубин» поддержал отмену лимита на легионеров в РПЛ

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Казанский «Рубин» поддержал инициативу президента РФС Александра Дюкова, который выступил сегодня с предложением об отказе от лимита на легионеров в РПЛ.

«ФК Рубин – за отмену лимита на легионеров», – заявили ИА «Татар-информ» в пресс-службе казанского клуба.

Стоит отметить, что на данный момент в РПЛ действует лимит на легионеров. В заявке клуба на сезон должно быть не более 8 иностранных футболистов.

В «Рубине» сейчас на контракте 10 легионеров, однако два из них пока находятся вне заявки на сезон.

Сербский нападающий Джордже Деспотович и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия временно выведены из заявки на сезон из-за травм. Их место в заявке пока заняли японский полузащитник Мицуки Сайто и тунисский защитник Монтассар Тальби.