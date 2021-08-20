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20 августа 2021  18:18

«Рубин» заявил тунисца Монтассара Тальби для участия в матчах РПЛ

«Рубин» заявил тунисца Монтассара Тальби для участия в матчах РПЛ
Монтассар Тальби / Фото: www.rubin-kazan.ru
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Казанский «Рубин» внес тунисского защитника Монтассара Тальби в свою заявку для участия в матчах чемпионата РПЛ. Игрок заявлен сегодня под номером 3.

Напомним, что ранее сегодня казанский клуб временно отзаявил из РПЛ грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию, который получил травму.

Стоит отметить, что в РПЛ действует лимит на легионеров. Максимальное количество иностранных футболистов в заявке – 8 человек.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не исключил дебюта Тальби в матче 5-го тура «Химки» – «Рубин», который пройдет  22 августа в Химках.

 

#фк рубин
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