«Рубин» заявил тунисца Монтассара Тальби для участия в матчах РПЛ

Казанский «Рубин» внес тунисского защитника Монтассара Тальби в свою заявку для участия в матчах чемпионата РПЛ. Игрок заявлен сегодня под номером 3.





Напомним, что ранее сегодня казанский клуб временно отзаявил из РПЛ грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию, который получил травму.

Стоит отметить, что в РПЛ действует лимит на легионеров. Максимальное количество иностранных футболистов в заявке – 8 человек.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не исключил дебюта Тальби в матче 5-го тура «Химки» – «Рубин», который пройдет 22 августа в Химках.