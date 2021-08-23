Президент РФС Александр Дюков предложил отказаться от лимита на легионеров в РПЛ

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков выступил с предложением об отказе от лимита на легионеров в РПЛ.

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. Можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе», — заявил Дюков в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, что сейчас в РПЛ действует лимит на иностранных футболистов. В заявке клуба на сезон должно быть не более 8 легионеров.

В «Рубине» на данный момент в составе команды – 10 игроков, однако два из них пока находятся вне заявки. Сербский нападающий Джордже Деспотович и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия временно выведены из заявки на сезон из-за травм. Их место в заявке пока заняли японский полузащитник Мицуки Сайто и тунисский защитник Монтассар Тальби.