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Политика 13 октября 2026 12:41

WP: США и Европа готовят план урегулирования конфликта на Украине

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США и европейские страны разрабатывают совместный план урегулирования конфликта на Украине, который включает четыре основных направления. Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Дэвид Игнейшес со ссылкой на источники.

По данным издания, инициатива предполагает договоренности в сфере безопасности и экономики, восстановление Украины и создание условий для разрешения территориальных разногласий. Как сообщил американский чиновник, план также предусматривает предложение России заключить с европейскими странами соглашения, которые могли бы обеспечить стабильность в регионе.

Первый пункт предполагает восстановление Украины. Для этого переговорщики намерены запросить у Киева оценку необходимых расходов. Второе направление касается гарантий безопасности для Украины и России, однако конкретные условия возможных договоренностей с Москвой пока не раскрываются.

Третий пункт предусматривает энергетическое соглашение между Россией, Украиной и Европой. В частности, рассматривается возможность строительства трубопровода для поставок энергоресурсов в европейские страны, который мог бы приносить доход Москве и Киеву. Также обсуждаются доступ России к европейскому энергетическому рынку и сроки отмены санкций.

Четвертым пунктом обозначено прекращение огня по нынешней линии фронта.

Как пишет WP, импульсом к разработке инициативы стала встреча во Флориде с участием американских, европейских и украинских переговорщиков.

#США #европа #Украина #россия и украина
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