Истребитель F-16

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В Соединенных Штатах нарастает критическое отношение к стратегии Украины при контрнаступлении, на этом фоне Вашингтон готовится к затяжной «войне на истощение». Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на военных экспертов и пожелавших сохранить анонимность чиновников.

Издание отмечает, что противоречия связаны в том числе с направлениями ударов украинских сил. Штаты призывают Киев меньше рисковать и направить основные усилия на юг, что может дать шанс на прорыв к Азовскому морю.

Кроме того, США настаивают, чтобы Украина перестала отвлекать ресурсы на восточное направление. Дело в том, что ВСУ отправили часть лучших подразделений под Бахмут (украинское название города Артемовска).

По данным газеты, на этой неделе украинская армия смогла добиться незначительных успехов. В частности, сообщалось об установлении контроля над селом Урожайное. Министерство обороны РФ заявляло, что все что атаки под Урожайным были отбиты.

Впрочем, в частном порядке американские чиновники готовятся к тому, что конфликт станет «войной на истощение, которая продлится до следующего года». С начала контрнаступления украинские военные продвинулись не более чем на 10 километров, заметил главный научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман.

При этом власти Украины призывали Штаты передать дальнобойное оружие и авиацию. Однако должностные лица США утверждают, что американская промышленность не производит достаточного количества тактических баллистических ракет ATACMS, чтобы изменить ситуацию на поле боя.