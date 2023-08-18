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Reuters: США разрешили поставить Украине истребители F-16 из Дании и Нидерландов
США одобрили поставку истребителей F-16 Украине из Дании и Нидерландов, рассказывает Reuters.
Источник издания отметил, что машины будут переданы Киеву сразу после завершения обучения украинских пилотов. Письменное согласие и гарантии от Госсекретаря США Энтони Блинкена уже направлены коллегам из обеих стран.
«Я пишу это, чтобы от лица Соединенных Штатов выразить полную поддержку как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских пилотов квалифицированными инструкторами», — подчеркивается в послании.
По мнению Блинкена, инициатива со стороны Дании и Нидерландов откроет «новые возможности» для ВСУ.
Ранее Президент РФ Владимир Путин отметил, что если поставленные Украине истребители F-16 будут базироваться за ее пределами, то Москва рассмотрит вариант с тем, «как и где» их поражать.
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