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США пока не приняли решение о поставках Украине ракет ATACMS
Белый дом еще не принял окончательное решение относительно передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, передает ТАСС.
«У меня нет новой информации относительно ATACMS. <…> В настоящий момент никаких решений по ATACMS не принято», — подчеркнул представитель американской администрации.
Кирби при этом напомнил, что Президент США Джо Байден ранее заявлял о рассмотрении поставок дальнобойных ракет, и подтвердил, что изучение вопроса продолжается.
«Мы будем обсуждать этот вопрос с ними. Мы не боялись менять военную помощь по мере изменения ситуации», — добавил представитель Белого дома, вновь уточнив, что никакой новой информации по таким ракетам пока нет.
Параллельно в Германии продолжается дискуссия о возможном предоставлении Украины еще более дальнобойных (свыше 500 километров) немецко-шведских крылатых ракет Taurus, на поставках которых также настаивает Киев.
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