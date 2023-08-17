США пока не приняли решение о поставках Украине ракет ATACMS

Пуск тактической ракеты M57A1 из РСЗО HIMARS

Фото: Wikipedia.org

Белый дом еще не принял окончательное решение относительно передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, передает ТАСС.

«У меня нет новой информации относительно ATACMS. <…> В настоящий момент никаких решений по ATACMS не принято», — подчеркнул представитель американской администрации.

Кирби при этом напомнил, что Президент США Джо Байден ранее заявлял о рассмотрении поставок дальнобойных ракет, и подтвердил, что изучение вопроса продолжается.

«Мы будем обсуждать этот вопрос с ними. Мы не боялись менять военную помощь по мере изменения ситуации», — добавил представитель Белого дома, вновь уточнив, что никакой новой информации по таким ракетам пока нет.

ATACMS — это оперативно-тактические баллистические ракеты, разработанные корпорацией Lockheed Martin. Они могут запускаться с помощью переданных Украине реактивных систем залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. Ракеты последних версий могут поражать цель на расстоянии до 310 километров. Они примерно на 64 километра дальнобойнее уже поставленных британских и французских крылатых ракет.

Параллельно в Германии продолжается дискуссия о возможном предоставлении Украины еще более дальнобойных (свыше 500 километров) немецко-шведских крылатых ракет Taurus, на поставках которых также настаивает Киев.