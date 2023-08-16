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Экономика 16 августа 2023 16:53

FT: Путин проведет экстренное совещание по ужесточению валютного контроля

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FT: Путин проведет экстренное совещание по ужесточению валютного контроля
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин собирается провести экстренное совещание по ужесточению валютного контроля, потому что повышение ключевой ставки Банком России не смогло остановить снижение курса рубля. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на два информированных источника.

По информации собеседников издания, Министерство финансов хочет обязать экспортеров продавать до 80% валютной выручки на протяжении 90 дней после ее получения. При этом компаниям, которые не пойдут на это, станут отказывать в государственных субсидиях.

Кроме того, среди предложений Минфина фигурируют такие меры, как запрет выплачивать дивиденды за рубеж, отказ от субсидирования импорта и уменьшение объема иностранной валюты, который экспортеры могут выводить из РФ.

Утверждается, что совещание Президента с представителями исполнительной власти намечено на сегодня, 16 августа. Стоит отметить, что по данным трех источников FT один лишь министр финансов РФ Антон Силуанов из всего экономического блока поддержал ужесточение валютного контроля на заседании Правительства, прошедшем в понедельник, 14 августа.

Upd. (17.02): Накануне совет директоров Банка России на внеплановом заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Сегодня в 16.45 на Московской бирже евро торговался на уровне 103,79 рубля, доллар — на уровне 95,08 рубля.

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#курс рубля
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