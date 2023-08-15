«Это лечение ковида аспирином»: что не так с резким повышением ключевой ставки?

ЦБ РФ резко повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых

Фото: © «Татар-информ»

Почему рубль не спешит укрепляться на фоне повышения ключевой ставки в России

Совет директоров Банка России на сегодняшнем внеплановом заседании резко повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Это решение было принято на фоне падения рубля до психологической отметки в 100 единиц национальной валюты относительно доллара.

Интересно, что на фоне объявления о внеплановом заседании рубль «в моменте» укрепился до планки в 92 рубля за доллар. Но потом американская валюта отыгралась до уровня в 98 рублей. На момент выхода материала точный курс, по данным Московской биржи, составил 98,175 за один рубль. Эксперты не склонны удивляться таким колебаниям курса. Об этом заявил «Татар-информу» профессор КФУ Игорь Кох.

«Это довольно типичная реакция, когда рынок пытается нащупать новый баланс, новую точку баланса. Поэтому сначала цена уходит в одну сторону, потом в другую сторону, и как раз бывают колебания до тех пор, пока рынок не найдет новую точку равновесия. Поэтому по сегодняшнему дню невозможно еще будет судить о том, где именно будет новая точка сбалансированного курса», – считает эксперт.

Однако на данный момент не видно серьезного влияния на курс рубля из-за резкого повышения ключевой ставки. Хотя большие выводы делать еще преждевременно. Тем временем в Центробанке заявляют, что главный вопрос не в падении рубля, а в сдерживании инфляции.

21 июля Центробанк уже повышал ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Прошло менее месяца, и ставка взлетела еще на 3,5% Фото: cbr.ru

Как объясняет свое решение регулятор

Регулятор в своем публичном заявлении отмечает, что рост спроса усиливает инфляционное давление и влияет на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате ослабление рубля сказывается на ценах и растут инфляционные ожидания.

«Принятое Банком России решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем», – подчеркивается в сообщении регулятора.

Отметим, что совсем недавно – 21 июля – Центробанк уже повышал ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Прошло менее месяца, и ставка взлетела еще на 3,5%. Не нужно быть великим экономистом, чтобы назвать данную меру радикальной.

«Действительно, это решение сверх всяких ожиданий. Значит, Центральный банк рассматривает ситуацию как очень серьезную. Может, пока не критическую, но близко к этому», – считает Кох.

Геополитика и «паллиативное лечение» экономики России

Впрочем, другие эксперты считают, что решение регулятора довольно мягкое. По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, в недавней истории России случались и более резкие изменения. Эксперт вспомнил декабрь 2014-го и февраль 2022 года.

«Тогда начальные уровни ключевой ставки были одни и те же – 9,5%. В декабре 2014-го ставку подняли в два приема на 7,5 п. п., до 17%. А в феврале 2022-го ее повысили сразу на 10,5 п. п., до 20%. Логика регулятора понятна: нынешняя ситуация не столь критическая, как в декабре 2014 года и тем более в феврале 2022 года», – заявил он корреспонденту «Татар-информа».

Нынешняя мера ЦБ, хотя и стабилизировала финансовый рынок краткосрочно, не приведет к стабилизации ситуации даже в среднесрочной перспективе Фото: © «Татар-информ»

Отметим, что оба эпизода повышения ставки, на которые ссылается Осадчий, связаны с геополитическими событиями. В 2014 году – с присоединением Крыма к России, в 2022-м – со стартом СВО на Украине. Эти события повлекли за собой санкции Запада, которые ведут к разбалансировке внешней торговли и тащат рубль вниз. Поэтому Осадчий полагает, что нынешняя мера ЦБ, хотя и стабилизировала финансовый рынок краткосрочно, не приведет к стабилизации ситуации даже в среднесрочной перспективе.

«Повышать ключевую ставку – это как лечить ковид аспирином. Какой-то симптом можно ослабить, но не более. Основная причина дестабилизации финансов – геополитический конфликт. Пока не будет устранена причина болезни, негативные эффекты в российской экономике не исчезнут. Резкое повышение ключевой ставки – сильное лекарство, но носит паллиативный характер», – уверен эксперт.

А были ли у ЦБ другие варианты?

Между тем многие задаются вопросами, а были ли у ЦБ другие инструменты, которые отлично поддерживали рубль во время старта СВО? Так, бывший министр связи, выходец из Татарстана Николай Никифоров в своем телеграм-канале задался вопросом: почему регулятор до сих пор не вернул требование частичной обязательной продажи валюты экспортерами.

Наши эксперты считают, что регулятор рассмотрит и другие варианты, если жесткое решение по ставке не возымеет действия.

«Я думаю, если Центробанк принял такое жесткое решение по ставке, наверное, сейчас он не будет применять другие инструменты, посмотрит, как сработает это. И только если и такое решение окажется неэффективным, тогда могут быть приняты и другие, не менее жесткие», – полагает Кох.

Большинство россиян волнует просто курс доллара и его влияние на цены в магазинах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что такое ключевая ставка и каких последствий ждать простым россиянам

Далеко не все россияне понимают важности ключевой ставки. Большинство волнует просто курс доллара и его влияние на цены в магазинах. Что же это такое и почему время от времени регулятор устраивает «качели» в этом направлении. Повышение показателя, в частности, усиливает позиции рубля. И, как следствие, сдерживает инфляцию на потребительском рынке.

А это, в свою очередь, направлено на предотвращении панических настроений среди простых россиян. Сюда же добавим рост ставок по вкладам (депозитам). Дело в том, что повышение ставки поддерживает сбережение в противовес потреблению.

Но есть и обратная сторона медали. Эта мера устанавливает не самые приятные правила игры для промышленности, кредитных организаций и экономики страны в целом. Так, банки вслед за повышением ставки вынуждены повышать проценты по кредитам.

«Для тех компаний и предпринимателей, которые активно пользуются кредитами, это будет сложная ситуация. Они будут вынуждены платить больше по кредитам банков. Как итог – может сократиться поток покупателей, которые не смогут или не захотят брать кредиты по более высоким ставкам. Это тоже будет негативно в целом для бизнеса», – объясняет Кох.

Игорь Кох: «Это решение сверх всяких ожиданий. Значит, ЦБ рассматривает ситуацию как очень серьезную. Может, пока не критическую, но близко к этому» Фото: kpfu.ru

Коридор комфортного коридора курса рубля продолжает расти

В четверг дефолту 1998-го года исполнится 25 лет. Символичная дата, к которой Россия подходит с волатильностью национальной валюты. Но это уже тема для отдельного разговора. А пока непонятно, какой курс доллара станет для России «устаканившимся» после завершения «бури в стакане». Эксперты выделяют довольно широкий коридор.

«Честно говоря, очень сложно прогнозировать. Не знаю, не стал бы давать никаких точных прогнозов. Разные специалисты, аналитики дают разные мнения относительно того, какой курс является на данный момент адекватным, сбалансированным, комфортным. Но в основном они все сходятся вокруг цифры 75-90 рублей», – говорит Кох.

Между тем резкое повышение ключевой ставки вводится, как правило, в качестве временной меры. Понятно, что ЦБ через какое-то время будет вынужден откатывать ставку назад. Иначе последствия для экономики страны будут плачевными.

«Я думаю, месяц-два, и ЦБ начнет ставку снижать. Скорее всего, она не будет снижена с такой же скоростью, это будет проходить в несколько этапов», – заключает Кох.

Фото на анонсе: duma.gov.ru