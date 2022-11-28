FT назвала причиной тупика в обсуждении потолка цен на нефть из России позицию Польши

Переговоры стран Европейского Союза о введении потолка цен на российскую нефть зашли в тупик из-за желания Польши установить ценовой максимум на более низком уровне, чем считают необходимым другие государства — члены ЕС. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на анонимного европейского дипломата.

«Это момент, когда нам нужно послать четкие сигналы о нашем единстве [Президенту РФ] Владимиру Путину. Вопрос должен быть решен задолго до 5 декабря», — подчеркнул собеседник издания.

FT констатирует, что Еврокомиссия настаивает на установлении максимальной стоимости российской нефти в 65 долларов за баррель, но некоторые члены Евросоюза во главе с Польшей полагают, что такой потолок окажется неэффективным. Дело в том, что он слишком близок к цене, которую РФ уже получает на рынке — баррель нефти марки Urals стоит сейчас около 66 долларов.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах написала, что Польша выступает за ограничение цен на нефть из России на уровне 30 долларов. Польские власти хотят, чтобы потолок цен был «ближе к 20 долларам за баррель», так как это приблизило бы его к затратам на добычу нефти в РФ.

О «тупике» в переговорах стран ЕС по установлению потолка цен на российскую нефть рассказали и источники агентства Bloomberg. По их словам, Польша и страны Балтии отвергли предлагаемый лимит в 65 долларов как «слишком щедрый».

При этом, по информации того же издания, в Кремле готовят проект указа Владимира Путина, который запретит российским компаниям и трейдерам продавать нефть в страны, которые присоединятся к ограничению цен.

Введение потолка цен на российскую нефть предусмотрено восьмым пакетом санкций Европейского Союза, к которому должны присоединиться страны «Большой семерки». Ограничение цены на сырую нефть начнет действовать 5 декабря этого года, на нефтепродукты — 5 февраля 2023 года. В эти же сроки вступит в силу эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов морским путем.