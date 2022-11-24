Bloomberg узнал, что ЕС отложил переговоры о потолке цен на нефть из России

Переговоры стран Европейского Союза об установлении потолка цен на российскую нефть отложены из-за разногласий между государствами-членами, но могут возобновиться завтра, 25 ноября. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

«Переговоры по предложению G7, которые изначально должны были возобновиться в четверг вечером, были отложены, поскольку дипломатам нужно время, чтобы преодолеть разногласия между государствами-членами <...>», — отмечает издание.

При этом, по данным агентства, соответствующие консультации могут возобновиться как уже в пятницу, так и позднее.

Ранее газета Politico написала, что большинство стран Евросоюза поддержало введение верхнего предела стоимости нефти, поступающей из РФ, на уровне 65–70 долларов за баррель. Однако против выступили Польша и Греция. Варшава хочет установления потолка цен на уровне 30 долларов за баррель, а Афины предлагают повысить его до уровня более 70 долларов.

Сегодня же инициативу по введению максимума цен на российскую нефть обсудили Президент Соединенных Штатов Джо Байден и министр финансов США Джанет Йеллен. Американский лидер отметил, что эта тема «всё еще в повестке», передает агентство «Рейтер».

О разногласиях между странами ЕС стало известно еще накануне. До этого Евросоюз предложил предусмотреть переходный период до введения потолка цен.