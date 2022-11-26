Bloomberg: Кремль готовит указ о запрете продажи нефти при введении ценового потолка

В Кремле готовят проект указа Президента Владимира Путина, который запретит российским компаниям и трейдерам продавать нефть в страны, которые присоединятся к ограничению цен, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Как именно будет определяться участие в ограничении цен, источник издания не пояснил. По его данным, документ исключит любое упоминание ограничения цен в контрактах на поставки сырой нефти и нефтепродуктов.

Напомним, на этой неделе в Евросоюзе снова не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть – предложенные меры стороны посчитали неэффективными, а представители Польши и Испании назвали план шуткой.

О том, что Россия не будет продавать топливо странам, которые введут на него ценовой потолок, Путин говорил еще в начале сентября, объясняя это тем, что такое решение противоречит рыночной экономике.