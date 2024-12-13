FSNN: Ил-76 приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает Free Syria News Network (FSNN).

«Срочные новости: несколько российских грузовых самолетов приземляются в аэропорту Хмеймим в провинции Латакия», — отмечает издание.

На опубликованном FSNN видео запечатлено приземление одного из транспортников.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники рассказало, что Россия близка к тому, чтобы заключить с новыми властями Сирии соглашение о сохранении двух своих баз в Тартусе и Хмеймиме.

Издание утверждает, что у руководства РФ есть «неформальное понимание» с лидирующей среди захвативших власть повстанцев группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам»* (признана террористической и запрещена в России), что российские силы смогут остаться на своих сирийских базах.

*Альянс «Хайят Тахрир аш-Шам» решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 года признан террористической организацией и запрещен на территории России. Группировка признана террористической и в ряде других стран (в частности, в Турции и Соединенных Штатах).