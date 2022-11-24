ФСБ сорвали попытку взорвать газопровод, поставляющий топливо в Европу и Турцию

Федеральная служба безопасности России помешала взорвать «Южный поток» в Волгоградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. По этому газопроводу топливо поставляется в Европу и Турцию.

«Предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе „Южный поток“», – сказано в сообщении.

Напомним, 26 сентября на трех нитках «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» зафиксировали мощные взрывы. Минобороны РФ заявило об участии ВМС Великобритании в подрыве трубопроводов. В Кремле подчеркивали, что Россию к проведению расследования не допускают. Служба безопасности Швеции подтвердила, что на газопроводах устроили диверсии – на месте происшествия наши следы взрывчатки.

Позже Президент России Владимир Путин сообщил, что газопровод «Турецкий поток» тоже пытались взорвать.