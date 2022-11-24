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Ру Тат
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Экономика
24 ноября 2022  12:15

ФСБ сорвали попытку взорвать газопровод, поставляющий топливо в Европу и Турцию

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Федеральная служба безопасности России помешала взорвать «Южный поток» в  Волгоградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. По этому газопроводу топливо поставляется в Европу и Турцию.

«Предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе „Южный поток“», – сказано в сообщении.

Напомним, 26 сентября на трех нитках «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» зафиксировали мощные взрывы. Минобороны РФ заявило об участии ВМС Великобритании в подрыве трубопроводов. В Кремле подчеркивали, что Россию к проведению расследования не допускают. Служба безопасности Швеции подтвердила, что на газопроводах устроили диверсии – на месте происшествия наши следы взрывчатки.

Позже Президент России Владимир Путин сообщил, что газопровод «Турецкий поток» тоже пытались взорвать. 

 

#фсб россии #поставки газа #экономика
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