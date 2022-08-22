ФСБ опубликовало видео с подозреваемой убийцей Дарьи Дугиной

ФСБ опубликовало видео с Натальей Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Ролик разделен на три основные части: как Вовк въезжает в Россию, как заселяется в доме, в котором проживала Дарья, и как выезжает из РФ в Эстонию.

На кадрах видно, что обе процедуры въезда и выезда из России Наталья и ее дочь прошли спокойно, послушно выполняя указания сотрудников таможни.

В конце видео показано, что Вовк успела трижды поменять номера на своем автомобиле Mini Cooper, пока была в России.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что, по версии ФСБ, убийство Дарьи Дугиной подготовили украинские спецслужбы, а именно – 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. Она прибыла в Россию из ДНР вместе с дочерью, заселилась в тот же дом, где проживала Дугина, собирала информацию о Дарье. После убийства она уехала из РФ в Эстонию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.