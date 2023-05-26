Французский производитель Michelin продал российский бизнес местному дистрибьютору

Один из ведущих мировых производителей автомобильных шин – французский Michelin – продал свой бизнес в России дистрибьютору «Пауэр Интернэшнл-шины», сообщают «Ведомости».

Сумма сделки не раскрывается, однако отмечается, что владелец в мае учтет расходы в несколько десятков млн евро из-за разницы в курсах валют. Российский дистрибьютор также получил принадлежавшие Michelin шинный завод в Подмосковье, где планируется сохранить 250 рабочих мест, и ООО «Камсо Си-Ай-Эс».

Изначально компания Michelin при уходе из России планировала передать бизнес местному менеджменту, но позже заявила, что от этого варианта пришлось отказаться из-за «серьезных трудностей, препятствующих тому, чтобы местный бизнес стал автономным».

Напомним, в марте прошлого года производство шин французской компанией на территории России было приостановлено из-за проблем с поставками «в условиях общей неопределенности». Позже она приняла решение покинуть российский рынок на фоне начала спецоперации на Украине. Из России также ушла крупная немецкая фирма по производству шин Continental, прекратили производство японские компании Bridgestone и Yokohama. Затем о приостановке инвестиций объявил и итальянский концерн Pirelli.