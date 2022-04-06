Франция сняла все ограничения на въезд для россиян

Франция отменила все антиковидные ограничения для россиян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на консульство страны в РФ.

«Для въезда во Францию из России больше не потребуются ПЦР-тесты или тесты на антиген. Также больше не нужен международный проездной сертификат и доказательства наличия веских причин для въезда», — сказано в сообщении

Напомним, с 1 апреля Франция возобновила выдачу россиянам всех видов виз, включая туристические. Однако с 24 февраля 2022 для посещения общепитов, театров, кино, музеев и проезда на межрегиональном транспорте внутри страны необходим вакцинный пропуск, который был введен в стране вместо санитарного, который действовал с 9 июня 2021 года.

Кроме того, в настоящее время из-за антироссийских санкций прямых рейсов из России во Францию нет. Добраться туда можно с пересадкой Стамбуле, Бахрейне или Дубае.

Напомним, после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине страны Запада ужесточили ограничения против России.