news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Путешествия и туризм
30 марта 2022  15:46

Франция возобновляет выдачу туристических виз жителям России с 1 апреля

news_top_970_100

С 1 апреля Франция возобновляет выдачу виз всех категорий, в том числе туристических. Об этом РИА Новости сообщили в визовом центре Франции.

Уточняется, что при подаче заявки на визу сертификат о вакцинации предъявлять больше не нужно.

«Совершенно верно, с 1 апреля заявление на визу могут подавать все остальные (даже те, кто не имел ранее французской визы), в том числе в туристических целях. Прививка более не требуется (для оформления визы)», — пояснили в визовом центре.

Как стало известно, Франция также начала выдавать визы большинству категорий граждан. Теперь документ могут получить родственники французских граждан, студенты, прибывающие на учебу в страну и обладатели виз с многократным въездом, срок которых истек за время пандемии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Россия 30 марта сняла ограничения на пересечение границ с Казахстаном и Монголией.

#Франция #виза
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное