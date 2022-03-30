Франция возобновляет выдачу туристических виз жителям России с 1 апреля

С 1 апреля Франция возобновляет выдачу виз всех категорий, в том числе туристических. Об этом РИА Новости сообщили в визовом центре Франции.

Уточняется, что при подаче заявки на визу сертификат о вакцинации предъявлять больше не нужно.

«Совершенно верно, с 1 апреля заявление на визу могут подавать все остальные (даже те, кто не имел ранее французской визы), в том числе в туристических целях. Прививка более не требуется (для оформления визы)», — пояснили в визовом центре.

Как стало известно, Франция также начала выдавать визы большинству категорий граждан. Теперь документ могут получить родственники французских граждан, студенты, прибывающие на учебу в страну и обладатели виз с многократным въездом, срок которых истек за время пандемии.

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