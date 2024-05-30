Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Франция передумала приглашать Россию на юбилей высадки в Нормандии
Российские официальные лица не приглашены на торжественные и памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины высадки союзников в Нормандии. Об этом заявили в Елисейском дворце, сообщает Agence France-Presse.
«Российской делегации не будет. Условия неподходящие <...>», — пояснили в администрации Президента Франции, сославшись на вооруженное противостояние на Украине, которое усилилось за последние недели.
Ранее об отказе от приглашения российской делегации на торжества по случаю юбилея операции «Оверлорд» со ссылкой на два анонимных дипломатических источника рассказало агентство Reuters.
Один из собеседников издания заметил, что представители России больше не получают приглашений на те мероприятия, в которых предполагается участие президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
«Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы», — пошутил один из пожелавших остаться анонимными дипломатов, процитировав фразу, приписываемую советскому лидеру Иосифу Сталину.
До этого, в середине апреля, радиостанция Europe 1 передала, что французские власти планируют пригласить Россию на торжества, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»