СМИ: Франция планирует пригласить Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Французские власти планируют пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года. Об этом передала радиостанция Europe 1.

Если Москва примет приглашение, российская делегация поучаствует в церемонии в июне. В сообщении отмечается, что без присутствия России трудно обойтись даже с учетом геополитической ситуации.

«Несмотря на то что СССР прямо не участвовал в высадке 6 июня, он сделал ее возможной, принеся самую тяжелую жертву в ходе Второй мировой войны: около 27 млн советских граждан погибли в борьбе с Германией», — приводит фрагмент статьи РИА Новости.

В конце декабря 2023 года французский Президент Эмманюэль Макрон допустил, что российского Президента Владимира Путина могут пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии при изменении ситуации на Украине.