Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
СМИ: Франция планирует пригласить Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии
Французские власти планируют пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года. Об этом передала радиостанция Europe 1.
Если Москва примет приглашение, российская делегация поучаствует в церемонии в июне. В сообщении отмечается, что без присутствия России трудно обойтись даже с учетом геополитической ситуации.
«Несмотря на то что СССР прямо не участвовал в высадке 6 июня, он сделал ее возможной, принеся самую тяжелую жертву в ходе Второй мировой войны: около 27 млн советских граждан погибли в борьбе с Германией», — приводит фрагмент статьи РИА Новости.
В конце декабря 2023 года французский Президент Эмманюэль Макрон допустил, что российского Президента Владимира Путина могут пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии при изменении ситуации на Украине.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»