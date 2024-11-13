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Трамп назначит Маска и Рамасвами главами департамента по достижению госэффективности США
Основатель SpaceX и миллиардер Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами станут руководителями нового департамента по достижению государственной эффективности (DOGE). Это следует из обнародованного заявления одержавшего победу на президентских выборах в США Дональда Трампа.
«Я рад объявить, что великий Илон Маск, работая вместе с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит департамент государственной эффективности (DOGE)», — приводит текст заявления РИА Новости.
Как отметил избранный глава государства, Маск и Рамасвами будут заниматься «демонтажем правительственной бюрократии», сокращением «избыточных правил», «расточительных расходов», а также реструктуризацией федеральных агентств.
В США 5 ноября состоялись президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп. Избранный глава государства вступит в должность в январе следующего года.
Илон Маск – американский бизнесмен, стал первым в истории человеком, чье состояние достигло отметки 300 млрд долларов США.
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