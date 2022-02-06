Fox News: США начали подготовку к кризису беженцев на фоне ситуации на Украине

Власти США начали готовиться к серьезному миграционному кризису и наплыву беженцев из-за обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленный источник.

«Соединенные Штаты <…> работают над подготовкой к значительному кризису беженцев и миграционному кризису», — отметил собеседник канала, осведомленный о планах американской администрации.

Кроме того, европейские союзники Штатов будто бы также обсуждают вопросы размещения беженцев, поскольку предполагают, что жители Украины «будут бежать в другие части Европы».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по данным газеты The Washington Post Россия будто бы стянула к границам 70% сил, необходимых для возможного нападения на Украину. Кроме того, в США оценили число жертв при реализации сценария со вторжением.