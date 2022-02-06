«Рейтер» и NYT: В США оценили число жертв при возможном вторжении России на Украину

Общее число жертв возможного полномасштабного нападения России на Украину может достигнуть 85 тыс. человек. Об этом со ссылкой на американских должностных лиц пишут агентство «Рейтер» и газета The New York Times.

По словам одного из собеседников агентства, «полномасштабное вторжение приведет к большим жертвам». Могут погибнуть от 5 тыс. до 25 тыс. украинских военных, от 3 тыс. до 10 тыс. российских военных и от 25 тыс. до 50 тыс. мирных жителей.

Кроме того, в Соединенных Штатах ожидают, что военные действия вызовут бегство миллионов людей в страны Европейского Союза. Столица Украины Киев может оказаться захвачена за несколько дней.

Источник The New York Times в свою очередь предполагает, что число беженцев в случае масштабного конфликта на Украине составит от 1 млн до 5 млн.

Вместе с тем собеседники «Рейтер» отмечают, что власти России еще могут выбрать другие варианты, кроме полномасштабного вторжения. По их мнению, Президент РФ Владимир Путин еще не принял окончательное решение.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по данным газеты The Washington Post Россия будто бы стянула к границам 70% сил, необходимых для возможного нападения на Украину.