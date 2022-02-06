WP: Россия стянула к границам 70% сил, необходимых для нападения на Украину

Россия стянула к границам Украины примерно 70% сил и средств, необходимых для организации крупномасштабного вторжения на ее территорию. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на «многочисленные источники» из числа американских чиновников и представителей разведки.

По словам собеседников издания, «для возможного нападения подготовлены 83 российские батальонные тактические группы (БТГ) численностью около 750 военнослужащих в каждой». Предполагается, что это около 70% от необходимой для вторжения на Украину группировки. Численность уже стянутых к границам военных якобы может превышать 100 тыс.

При этом две недели назад, отмечает WP, к украинским границам было подтянуто 60 батальонных тактических групп. Различные подразделения, включая инженерные, продолжают сосредотачиваться. Многие БТГ будто бы еще находятся в пути, и лишь некоторые из них остаются на своих базах, утверждает издание.

В результате представители властей Соединенных Штатов, изначально сомневавшиеся относительно возможности крупномасштабного вторжения, теперь, судя по всему, изменили свое мнение, отметил помощник одного из американских конгрессменов.

Вместе с тем, признали источники газеты, «окно для дипломатического урегулирования кризиса, похоже, закрывается». «Нас беспокоит то, что вы не можете разместить военных… на границе другой страны дважды и ничего не сделать. <…> Если он (Президент РФ Владимир Путин — прим. Т-и) снова ничего не сделает… Что это скажет международному сообществу в целом о могуществе России?» — заявил пожелавший остаться анонимным европейский чиновник, напомнив об аналогичном кризисе вокруг Украины, состоявшемся весной 2021 года.

Ранее агентство Bloomberg ошибочно опубликовало заголовок о нападении РФ на Украину, а затем удалило его.