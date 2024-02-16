Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: бойцы «Пятнашки» сбросили с дронов на ВСУ листовки и музколонку с призывом сдаться
Бойцы интербригады «Пятнашки» сбрасывают над Авдеевкой с дронов листовки с призывом сдаться. Видео было опубликовано в телеграм-канале военкора Елены Соколовой.
«Хватит умирать за преступный режим Зеленского. С 2014 года за населённый пункт погибли более 30 тысяч военнослужащих Украины. Гарантируем гуманное отношение. "Пятнашка" держит слово!» — приводит текст сообщения военкор, подчеркнув, что информация напечатана как на русском, так и на украинском языках.
Также бойцы интербригады сбрасывают с дронов и музыкальные колонки с патриотичными песнями.
«Предварительно специалисты по минно-взрывному делу начинили портативные колонки взрывчатыми веществами и поражающими элементами, чтобы у украинцев не возникло желание выключить прекрасную музыку. Треки выбирал сам диджей Победа!» — говорится в сообщении.
Интересно, что после музыкального сопровождения устройство также транслирует призыв сдаваться на русском и украинском языках.
фото и видео: t.me/sokolova_don
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»