Фотовыставка «Мелодии курая» позволит номинировать Рифхата Якупова на премию имени Тукая

Национальная художественная галерея «Хазинэ», работающая на территории музея-заповедника «Казанский Кремль» филиал Музея ИЗО РТ, представит фотовыставку «Мелодии курая». Для автора фоторабот Рифхата Якупова выставка станет номинацией на премию имени Тукая.

Рифхат Якупов — один из наиболее активных организаторов легендарного казанского фотоклуба «Тасма» (1975), в советское время ставшего известным далеко за пределами СССР. Сам Якупов работал фотографом по заказу миссии ООН, участвовал в международном фотоконкурсе журналистов World Press Photo в Гааге в 1978-м, а также в международных выставках современной фотографии в Оксфорде (1986), Хельсинки (1988) и Нью-Йорке (1991). Коллеги из Союза фотографов Татарстана номинируют Рифхата Якупова на главную премию Татарстана за значительный многолетний вклад в сохранение культурного наследия татарского народа через фотографическое искусство и фотолетопись современного национального театра: уже 35 лет тот фиксирует жизнь за кулисами и на сцене театра имени Камала.

«Рифхату Гусмановичу 77 лет, он планирует присутствовать на вернисаже», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Помимо главного дела своей жизни — фотографии, Рифхат Якупов много раз становился участником научных экспедиций этнографов как по Татарстану, так и по другим регионам России. Отсюда его любимая тема — быт и этнические типы татар разных регионов страны. На выставке будут представлены 40 фотопроизведений именно по этой тематике.

Работы Рифхата Якупова находятся в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге, этнографических музеях в Стокгольме и Берлине, в нью-йоркской галерее «Коркоран», Государственном музее изобразительных искусств РТ, Национальном музее РТ и других музейных пространствах. Значительная часть работ Рифхата Якупова приобретена Фондом Марджани, а также находится в частных коллекциях.

Выставку «Мелодии курая» можно будет увидеть в галерее «Хазинэ» до 1 мая.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Музей ИЗО РТ решил увеличить количество фотовыставок в своих филиалах. В частности, 7 апреля в Галерее современного искусства открылась выставка Ольги Мичи, в прошлом фотокорреспондента ТАСС и ведущей программы «Экстремальный репортер», а 13 апреля там же, в соседнем зале, откроется фотовыставка летописца КАМАЗа Михаила Медведева.