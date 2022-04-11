Работы фотолетописца КАМАЗа Михаила Медведева представит Галерея современного искусства

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, 13 апреля откроется выставка работ фотолетописца КАМАЗа, заслуженного работника культуры России Михаила Медведева (1945 – 2017).

Михаил Медведев был известным публицистом, путешественником и автогонщиком, получил несколько премий татарстанского и всероссийского значения. Уроженец Ворошиловграда (ныне Луганска) Украинской ССР, в Татарстан он приехал в 1974 году: ему было поручено создавать летопись строительства и работы КАМАЗа. Медведев был кинооператором кинофотолаборатории управления главного конструктора будущего автогиганта, а с 1985 года – кинооператором редакции газеты «Рабочий КамАЗа». Мировую известность Михаилу Медведеву принес снимок Президента России Владимира Путина, ставшего участником национальной игры «Катык» во время визита в Татарстан в 2000 году.

«На втором этаже галереи, в пространстве, смежном с основным залом, где недавно открылась также фотовыставка молодого автора, экстремального фотографа, некогда репортера ТАСС Ольги Мичи, будут представлены 29 фоторабот Михаила Медведева. Музей ИЗО РТ заинтересован в большем количестве фотопроектов, и уже на этой неделе, в четверг, откроется еще один – выставка Рифа Якупова на соикание премии Тукая, но уже в галерее “Хазине”», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Автор работ ближайшей фотовыставки «Горизонт – бескраен!» Михаил Медведев увлекся фотографией еще в 13 лет. Закончил Московский государственный институт культуры по специальности «режиссура», затем работал на телевидении, где создал 14 телевизионных и 15 кинофильмов. Переехав в Татарстан и став летописцем КАМАЗа, Михаил Медведев около 40 раз сопровождал команду автогиганта в знаменитом ралли «Париж — Дакар». В его портфолио также были снимки горных вершин и широт от Северного полюса до экватора, от Америки до Китая. К 1000-летию Казани Медведев работал над книгами «Татарская кулинария» (2004), «Татарстан с высоты птичьего полета», «Портфолио-Казань» (2005).