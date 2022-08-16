Форвард «Рубина» Фамейе о праздновании гола в стиле Дзюбы: «Хотел передать привет Артему»

Форвард «Рубина» Джоэль Фамейе поделился эмоциями после гола в ворота «Кубани». Напомним, ганский нападающий открыл счет в матче, положив начало разгрому краснодарского клуба (3:0). Свой гол Фамейе отметил фирменным празднованием Артема Дзюбы.

По словам Джоэля, этим жестом он хотел передать привет 33-летнему футболисту, который недавно покинул расположение клуба.

«Это был прекрасный пас от Лиса [Виталия Лисаковича], хорошее завершение и красивое празднование. Этим празднованием я хотел передать привет Артему Дзюбе. Я счастлив, что команда выиграла, самое важное – это три очка. Теперь у нас есть эти три очка и мы настраиваемся на следующую игру. Это важно. Я счастлив, команда счастлива, фанаты счастливы. Это главное», – заявил Фамейе в интервью клубному телевидению.

Напомним, после этого гола Фамейе вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Первой лиги. Он поделил лидерство в Первой лиге по этому показателю с полузащитником хабаровского СКА Василием Алейниковым. У них по 4 мяча в пяти матчах.

Ганский нападающий пополнил состав «Рубина» перед стартом этого сезона. Он перешел в казанский клуб из ФК «Оренбург» на правах свободного агента. В прошлом сезоне он забил 15 голов в чемпионате ФНЛ.

После пяти туров чемпионата Первой лиги «Рубин» занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Казанцы лишь по дополнительным показателям опережают тульский «Арсенал», калининградскую «Балтику», махачкалинское «Динамо» и красноярский «Енисей».

Следующий матч чемпионата «Рубин» проведет 21 августа в Ульяновске против местной «Волги».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, касаемо разгрома «Рубина» над «Кубанью» со счетом 3:0.