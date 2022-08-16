Джоэль Фамейе возглавил бомбардирскую гонку Первой лиги

Форвард «Рубина Джоэль Фамейе в матче с «Кубанью» (3:0) забил своей четвертый гол в сезоне. Он поделил лидерство в Первой лиге по этому показателю с полузащитником хабаровского СКА Василием Алейниковым. У них по 4 мяча в пяти матчах.

Ганский нападающий пополнил состав «Рубина» перед стартом этого сезона. Он перешел в казанский клуб из ФК «Оренбург» на правах свободного агента. В прошлом сезоне он забил 15 голов в чемпионате ФНЛ.

После пяти туров чемпионата Первой лиги «Рубин» занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Казанцы лишь по дополнительным показателям опережают тульский «Арсенал», калининградскую «Балтику», махачкалинское «Динамо» и красноярский «Енисей».

Следующий матч чемпионата «Рубин» проведет 21 августа в Ульяновске против местной «Волги».