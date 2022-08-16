Машина завелась? Как за один матч отставка Слуцкого из «Рубина» стала «полным бредом»

Разгромив «Кубань» со счетом 3:0, казанцы прервали трехматчевую серию без побед и ответили критикам «Рубина». Команда, наконец, стала похожей на то, что хочет видеть Слуцкий, а Сайманов назвал слухи об отставке тренера бредом. Подробнее – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

«Рубин» провел очень зрелую игру, не оставив никаких шансов «Кубани» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Слухи об отставке Слуцкого? Бред»

Наверное, насколько быстро Илья Самошников носился по левому флангу в матче с «Кубанью», настолько быстро и улетучились разговоры о вероятной отставке Леонида Слуцкого из «Рубина». Прошло всего пару дней с момента появления информации о «трех решающих матчах», как фон вокруг специалиста неожиданно сменился на 180 градусов.

Причем сменился настолько, что теперь и генеральный директор казанцев Рустем Сайманов легко и без принуждения выходит к журналистам и рассказывает о полном доверии к Слуцкому после уверенных 3:0 с «Кубанью», называя все слухи о вероятной отставке – бредом.

«Слухи об отставке Слуцкого – полный бред. Ну слушайте, Леонид Викторович уже четвертую команду собирает по счету, у меня претензий к нему никаких нет. У меня даже язык не поворачивается что-то говорить. Кредит доверия к нему есть. Мы только построили команду, а беспрецедентные решения ФИФА и УЕФА обокрали нас», – заявил Сайманов после победной игры.

Подопечные Слуцкого провели очень зрелую игру, фактически не оставив шансов противнику Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если говорить о тех самых трех решающих матчах Слуцкого («Кубань», «Волга», «КАМАЗ»), то интуитивно именно матч с краснодарским клубом вызывал наибольшие опасения. Но подопечные Слуцкого провели очень зрелую игру, фактически не оставив шансов команде Роберта Евдокимова.

При этом все еще рано рассуждать о том, что «Рубин» набрал невероятную форму, и дежурные 3:0 нам теперь стоит ожидать в каждой второй игре. До этого команде объективно еще очень далеко. Хотя не исключено, что уже в следующем туре в Ульяновске против главного андердога лиги что-то подобное мы увидим вновь. В таком случае о об отставке Слуцкого можно будет забыть до Нового года. Ну или как минимум до ближайшей осечки с «КАМАЗом». Все зависит от качества игры.

«Мы идем через качество к количеству. Этот путь длиннее, но он надежнее»

И именно на этот компонент большой упор на пресс-конференции делал и сам Слуцкий. По словам наставника, команда выбрала путь к результату через качество игры, несмотря на то, что он является более долгим и трудоемким.

«Самая большая сложность в нашей ситуации, что мы пытаемся идти к набранным очкам, к победам через определенное качество игры. А качество игры оно за секунду не делается. Мы идем через качество к количеству. Этот путь более трудоемкий, поэтому сегодня меня даже больше наверно порадовало качество нашей игры, нежели результат. Этот путь длиннее, но он надежнее», – заявил Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Здорово себя проявляет связка Зотов – Фамейе, в которой накануне россиянин дважды выводил ганца на убойные позиции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вопросов по качеству игры, действительно, от игры к игре становится все меньше. Если обращаться к дебютным играм с «Родиной» и с «Енисеем», где пять-шесть точных передач можно было считать за счастье, то вчера мы видели немало комбинаций на третьего в заключительной трети поля.

В этом плане очень здорово себя проявляет связка Александр Зотов – Джоэль Фамейе, в которой только накануне россиянин дважды выводил ганца на убойные позиции. Кстати, ровно после такой же стеночки с Зотовым Фамейе отличился и в Нижнекамске. Параллель с матчем против «Нефтехимика» подчеркнул и Леонид Слуцкий.

«Краеугольным моментом была игра в Нижнекамске, потому что то, как мы играли до удаления Иванова и как стали играть после удаления Иванова, только подчеркнуло, что принципы работают, мы знаем, как и что делать. И как только этот груз ушел, в связи с тем, что остались вдесятером и терять было нечего, качество игры было лучшее из всех предыдущих матчей», – сказал Слуцкий.

«Рубин» спокойно займет первое место в Первой лиге»

Главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов, в свою очередь, был не настолько многословен. Зато выдвинул на пресс-конференции смелую гипотезу, что казанцы спокойно выйдут в Премьер-лигу с первого места.

«Заслуженная победа «Рубина». Было много разговоров и ажиотажа вокруг них, но это сильная команда. Она спокойно займет первое место в этой лиге. Мастерство игроков «Рубина» сыграло ключевую роль во втором тайме. В целом, «Рубин» выглядел сильнее», — сказал Евдокимов.

«Рубин» спокойно займет первое место в Первой лиге», – высказал мнение Роберт Евдокимов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пока, конечно, к таким словам стоит относиться с некой опаской и осторожностью. Казанцы все еще не показывают лучшую игру в чемпионате. Но что будет когда Слуцкий все-таки заведет «рубиновую машину»? Кто будет конкурировать с казанцами за лидерство в турнирной таблице условно через два-три месяца? Многие эксперты уже не раз отмечали, что данный набор команд в Первой лиге, наверное, самый слабый за последние несколько лет.

Вылетевшие из РПЛ Тула и Уфа не впечатляют, и не видно за счет чего они могут быть сильнее условных «Енисея» или «Балтики», которые год за годом плавают где-то в промежутке между топ-5 и топ-10. Воспринимать всерьез лидирующих «Волгаря», махачкалинское «Динамо» и, при всем уважении, «КАМАЗ», не стоит. На дистанции в 34 тура скажется как разница в классе, так и разница в глубине состава. Из реальных конкурентов на «золото» остается разве что «Алания», которую после челнинского клуба пока можно назвать самой стабильной командой после пяти туров.

Так что к словам уроженца Татарстана Евдокимова можно и нужно относиться с уважением. Большего тренерского опыта в Первой лиге (восьмой сезон), чем у него, наверное, не имеет больше никто. Потому и глаз на «топов» чемпионата у Роберта Геннадьевича уже давно наметан.

На матче с «Кубанью» присутствовало 9346 зрителей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Следом после сверхуверенных 3:0 с «Кубанью», которые вживую лицезрели 9346 зрителей, казанцев ждет выезд в Ульяновск к главному аутсайдеру лиги. И если «Рубин», и по составу, и по статусу спокойно можно считать клубом Премьер-лиги, то «Волга» – это с большим отрывом клуб Второй лиги. Потому и их встречу в одном чемпионате ничем кроме как невероятной случайностью объяснить невозможно.

Ульяновцы после пяти туров идут последними не только по очкам, но и по забитым и пропущенным мячам. Так что дело тут не только в составе и статусе, но и в игре, которой у команды попросту нет. Не хотелось бы забегать вперед, но с большой долей вероятности «Рубин» ждет вторая разгромная победа кряду. И если так произойдет на самом деле, то двух разгромов подряд хватит для того, чтобы забыть о слухах, касаемо отставки Слуцкого вплоть до конца чемпионата.