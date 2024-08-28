Форум татарской молодежи призвал власти Казани сделать новую стелу двуязычной

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Всемирный форум татарской молодежи написал открытое письмо, в котором попросил власти Казани сделать новую стелу на въезде в столицу РТ двуязычной. Обращение опубликовано в телеграм-канале TATFORUM.

«На прошлой неделе на Оренбургском тракте была установлена новая стела „Казань“. Однако сделана она только на русском языке. Хотя стела с точки зрения законодательства не является дорожным знаком или географическим наименованием, мы считаем, что она должна быть выполнена и на втором государственном языке РТ — татарском», — сказано в обращении.

В Казани проживают около 1,3 млн человек, и татары являются самым многочисленным народом, живущим в столице РТ. Арт-объект, выполненный лишь на одном языке, — первое, что видят приезжающие в Казань гости, и он «ограничивает образ города», считают в форуме. Кроме того, организация предложила свою помощь по оформлению въездов в город.

«Практически все въезды в город были сформированы в 14-15-м веках, все они имеют древние названия с богатой историей. В случае с Оренбургским трактом — это „Ногайская дорога“. Используя эту информацию, вместо того чтобы просто написать „Казань“ простым шрифтом, можно сделать настоящий арт-объект, а то и несколько (для Мамадышского, Сибирского тракта и т. д.). В этом вопросе властям Казани может помочь Всемирный форум татарской молодежи. Мы готовы организовывать мастер-классы и конкурсы с участием молодых архитекторов», — сказали в организации.

В мэрии Казани не смогли оперативно прокомментировать заявление форума.

Вместе с тем ранее в пресс-службе сообщали «Татар-информу», что указатель на русском и татарском языках есть ближе к городу. Новая стела — это не географическое наименование, топографическое обозначение или дорожный указатель, это самостоятельный арт-объект, который приветствует гостей столицы Татарстана, отмечали в пресс-службе.