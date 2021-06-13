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Ру Тат
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13 июня 2021  17:54

Форум «Россия — страна возможностей» перенесен из-за ухудшения ситуации с Covid-19

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Форум «Россия — страна возможностей», который должен был пройти в Москве с 25 по 27 июня этого года, перенесен из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом Covid-19 в столице страны. 

Как сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей», оргкомитет форума решил отложить мероприятие «до момента стабилизации ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в столице России. В частности, длинные выходные продлены до 20 июня — с 15-го по 19-е число в городе объявлен режим нерабочих дней с сохранением зарплаты.

Прививаться от Covid-19 неоднократно призывал Президент РФ Владимир Путин. По его оценке, для предотвращения эпидемии 60% населения России должны стать иммунными к этому заболеванию.

#Коронавирус #россия страна возможностей
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