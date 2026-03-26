Форум «Казаныш» удостоен серебра премии Silver Mercury Regions PFO

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш», организованный Институтом развития Казани, удостоен серебряной награды премии Silver Mercury Regions PFO в категории «Лучшее публичное мероприятие и/или интеграция в него». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Жюри признало прошедшее в Казани мероприятие крупнейшим урбанистическим форумом в мире. Также оказались отмечены масштаб проекта, высокий уровень вовлеченности аудитории, качество организации и значительный коммуникационный эффект, рассказали в городской администрации.

Премия Silver Mercury Regions PFO объединяет инициативы в области креативных и маркетинговых коммуникаций. Выдвинутые на нее проекты оценивают представители бизнеса, профильных агентств, образовательных учреждений, медиа и государственных структур.

Форум «Казаныш» по тематической программе «Единство разнообразия» проходил в Казани с 6 по 8 февраля прошлого, 2025 года. В дни форума площадку в новом здании театра Камала посетили более 45 тыс. гостей, еще 17 тыс. человек наблюдали за онлайн-трансляцией.

Мероприятие собрало свыше 400 специалистов из 23 стран, включая главных архитекторов городов БРИКС+, ректоров ведущих архитектурных университетов и лауреатов мировых архитектурных премий.

Позднее «Казаныш» дважды стал победителем коммуникационной премии WOW Awards, получив Гран-при и серебро в номинации «Продвижение территорий». Команда мероприятия была отмечена за проект «Как организовать самый большой в мире урбанфорум и вывести Казань в заголовки СМИ 23 стран – от Китая и ОАЭ до Таиланда и Эфиопии».