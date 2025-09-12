Форум «Казаныш» стал обладателем Гран-при коммуникационной премии WOW Awards

Фото: kzn.ru

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш», организованный Институтом развития Казани, дважды стал победителем коммуникационной премии WOW Awards, получив Гран-при и серебро в номинации «Продвижение территорий». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Команда института отмечена за проект «Как организовать самый большой в мире урбанфорум и вывести Казань в заголовки СМИ 23 стран – от Китая и ОАЭ до Таиланда и Эфиопии».

Всего на премию в этом году поступило более 400 заявок из 50 городов России. После сита тщательной модерации и отбора в шорт-лист вошли 94 проекта в 30 номинациях. Финалисты очно защищали свои работы перед жюри. В состав жюри вошли свыше 200 международных и российских экспертов: руководителей ведущих девелоперских компаний, архитекторов, представителей профильных СМИ и лидеров профессиональных ассоциаций.

Впервые выбор Гран-при поручили нейросети. Алгоритм проанализировал проекты по ряду «wow-метрик». Среди них – креативность идеи, инновационность подходов, масштаб охвата аудитории, медийный эффект, вклад в формирование имиджа территории, а также уровень международного влияния.

Форум «Казаныш» по тематической программе «Единство разнообразия» проходил в Казани с 6 по 8 февраля 2025 года. В дни форума площадку в новом здании театра Камала посетили более 45 тыс. гостей, еще 17 тыс. человек следили за онлайн-трансляцией.

Мероприятие собрало свыше 400 специалистов из 23 стран, включая главных архитекторов городов БРИКС+, ректоров ведущих архитектурных университетов и лауреатов мировых архитектурных премий.