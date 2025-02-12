На форуме «Казаныш» эксперты обсудили развитие новых земель и сохранение наследия

Одной из значимых тем форума стал опыт государственно-частного партнерства в сохранении ОКН.

Круглый стол о сохранении традиций во имя инноваций и устойчивости будущего, построенного на базе прошлого, прошел на форуме «Казаныш» с участием архитекторов не только из России, но и из Ирана, Китая, Саудовской Аравии и Эфиопии. Светлана Бородина, доктор педагогических наук и главный редактор журнала «Мир искусств» рассказала об опыте государственно-частного партнерства в сохранении культурного наследия Казани.

«После программы расселения ветхого жилья, так называемых трущоб, в центре Казани многие исторические здания оказались заброшенными, разрушались от природных условий, страдали от вандализма, – констатировала Бородина. – В 2012 году была разработана программа по восстановлению исторического центра города. Компания ASG взялась за восстановление 26 зданий. Это были объекты культурного наследия федерального значения, регионального, городского и просто исторические здания».

Редактор журнала «Мир искусств» Светлана Бородина рассказала о восстановлении исторических зданий в центре Казани Фото: пресс-служба форума «Казаныш»

Эти здания имели оригинальную планировочную структуру, историю, но все они нуждались в восстановлении фасадов, кровли, укреплении фундаментов, заполнении оконных и дверных проемов. Реставраторы стремилась вернуть объектам тот вид, какими их задумали архитекторы, тем более что многие из них находятся вблизи Казанского Кремля, на территории оживленного туристского трафика.

«Когда работа была в самом разгаре, стало понятно, что восстановление исторического здания требует «длинных денег». Была проведена научно-практическая конференция по государственно-частному партнерству и сохранению объектов культурного наследия России с участием представителей Совета Федерации, Государственной Думы, Министерства культуры. В резолюции был предложен целый ряд мер по стимулированию частного инвестирования в восстановление объектов культурного наследия», – рассказала Светлана Бородина.

Первый исторический объект был сдан в эксплуатацию в 2016 году – дом архитектора Коринфского на Карла Маркса, 16, в охранной зоне Казанского Кремля. Следом за ним был сдан соседний дом Банарцева – в обновленном здании теперь размещается Дом приемов компании ASG invest для проведения мероприятий культурного назначения. В доме Коринфского теперь Музей частных коллекций, залы которого названы в честь известнейших российских меценатов и коллекционеров прошлого, а в экспозиции присутствуют мебель, бронза, фарфор и, конечно, картины, преимущественно западноевропейских мастеров.

«В настоящее время готовится к сдаче в эксплуатацию дом на улице Лобачевского (номера Михайлова), связанный с жизнью выдающегося русского артиста Василия Ивановича Качалова, 150-летие которого Казань отмечала накануне. Этот дом на карстовых пустотах недалеко от Черного озера находился на грани небытия, потому что глубина его фундаментов была всего 60 миллиметров. Комплекс дорогостоящих больших работ, в том числе инъецирование фундаментов, позволили сохранить это здание для города, казанцев, гостей – для истории», – сообщила Бородина.

В ближайшей перспективе – размещение Дворца изящных искусств в отреставрированном объекте культуры федерального значения – Адмиралтейской конторе на Карла Маркса, 17. Здание строили по проекту Василия Кафтырева – автора первого генерального плана Казани. В анфиладном пространстве будут размещены залы, названные в честь российских императоров и выдающих коллекционеров и меценатов, связанных с историей Казани или с татарским этносом.

В ходе работы форума обсуждалось развитие новых территорий столицы Татарстана

О работе с новыми территориями, которыми обрастает Казань, в дискуссии «Эффективное проектирование в современных условиях» рассказал заместитель директора, начальник проектного управления ASG invest Рустем Галиханов. Ленд-девелопментом компания занимается уже с 2005 года. За этот период был сформирован земельный банк, который занимает 25 тыс. гектаров в Казанской агломерации. Галиханов рассказал гостям о комплексном развитии территории района «Восточная дуга», составляющего почти треть от площади всей Казани.

Рустем Галиханов: «На «Восточной дуге» было разработано 12 проектов планировок территории комплексной жилой и производственной застройки» Фото: пресс-служба форума «Казаныш»

«Это ключевой резерв города, который на сегодня наименее освоен. Благодаря ему можно создать прирост жилья еще на четверть от существующего. Работали мы над этим проектом более 10 лет», – пояснил Рустем Галиханов.

От создания поселков ИЖС в начале освоения территории компания пришла к необходимости ее комплексного планирования и развития, признался докладчик. К разработке привлекли специалистов Института генплана Москвы, которые разработали Генеральный план Казани.

«В ходе масштабных работ по транспортному моделированию и анализу градостроительного потенциала мы получили три сценария развития территорий и выбрали самый оптимальный. При этом наши первоначальные расчетные технико-экономические показатели на четверть срезались. Мы на это согласились в угоду созданию комфортной среды для проживания. Далее сформировали транспортный каркас протяженностью более 280 километров, который лег в основу Генерального плана Казани. Основной артерией которого является проезд 29 – восьмиполосная магистраль протяженностью 30 километров с юга от улицы Зорге на север до М7 через всю Восточную дугу. Реализация этой дороги позволит не только развить эту территорию, но и решить уже сложившиеся проблемы – у жителей Куюков и Салмачей появятся альтернативные выезды. Дорогой можно будет связать существующие Мамадышский и Вознесенский тракты. Для транспортной доступности мы также предусмотрели и метрополитен, в проекты уже заложены все необходимы красные линии и станции», – объяснил Галиханов.

Проблема маятниковой миграции, когда ежедневно с прилегающих восточных районов на работу в Казань выезжают более 80 тыс. человек, планируется решить с помощью «перехватывающего узла». 250 гектаров отведены под индустриальные парки, общественно-деловые центры – места приложения труда вдоль основных магистралей (Вознесенского, Мамадышского тракта и 29-го проезда). К слову, за проект комплексного развития промпарка «Вертелевка» компания ASG получила на форуме «Казаныш» диплом в номинации «Лучшая концепция развития промышленных территорий». «Он уже на 90% заселен резидентами, и планируется реализация 2-й очереди», – отметил Галиханов.

Макет комплексного развития территорий Забулачья Фото: пресс-служба форума «Казаныш»

«В ходе анализа территории мы заметили, что «Восточная дуга» – это самый зеленый район города, озеленение здесь составляет более 40%. Мы решили сохранить и поддержать данный статус, около 450 гектаров мы отдаем под озеленение общего пользования. Это парки, скверы, бульвары. Работаем над проектом взаимосвязанностей территории, чтобы по велодорожкам, пешеходным тропам можно было переходить из одного массива в другой, добраться до центра города и в прилегающие районы», – заметил начальник проектного управления ASG invest.

На «Восточной дуге» было разработано 12 проектов планировок территории комплексной жилой и производственной застройки, большая часть которых уже утверждена. Стремясь к идеальному балансу, четверть территории отвели под озеленение, четверть под транспортную инфраструктуру, примерно в равных долях запланировали жилую и коммерческую застройку, также немалая часть территорий отведена под социальную инфраструктуру.

На стенде в зоне выставки гости международного архитектурно-строительного форума «Казаныш» смогли ознакомиться со всеми проектами компании и большой книгой «Казанская агломерация: сервейинг и сохранение культурного наследия», изданной в минувшем году. Кроме того журналисты местных и федеральных СМИ имели возможность в рамках форума посетить Дом приемов ASG и увидеть работу по реставрации исторического здания и антикварных предметов искусства.