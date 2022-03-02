Ford решил приостановить деятельность в России

Американский автоконцерн Ford решил приостановить свою работу в России. Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте компании.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, мы проинформировали наших партнеров по совместным предприятиям, что мы приостанавливаем деятельность в России», — отметили в компании.

Соответствующая мера вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления, пояснили в Ford.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Путин подписал указы о применении специальных экономических мер против санкций и о запрете вывозить иностранную валюту на сумму более 10 тыс. долларов.