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Ру Тат
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Экономика
2 марта 2022  03:05

Ford решил приостановить деятельность в России

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Американский автоконцерн Ford решил приостановить свою работу в России. Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте компании.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, мы проинформировали наших партнеров по совместным предприятиям, что мы приостанавливаем деятельность в России», — отметили в компании.

Соответствующая мера вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления, пояснили в Ford.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. 

Позднее Путин подписал указы о применении специальных экономических мер против санкций и о запрете вывозить иностранную валюту на сумму более 10 тыс. долларов.

#Ford #санкции против россии
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