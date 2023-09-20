Forbes: Удар по украинскому МиГ-29 мог стать боевым дебютом нового «Ланцета»

Скриншот видео t.me/Dnepro_Rub/

Удар беспилотника по украинскому истребителю МиГ-29 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области мог стать «боевым дебютом» новой версии российского беспилотника-камикадзе «Ланцет». Такое предположение высказал обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

«<…> российские дроны-камикадзе с односторонней связью, судя по всему, теперь могут летать на расстояние до 45 миль (примерно 72 километра — прим. Т-и). Именно такое расстояние между авиабазой Долгинцево и линией фронта на юге Украины», — констатировал он.

По мнению обозревателя, для атаки могла быть использована новая версия «Ланцета» — так называемое «Изделие 53». Главный конструктор производящей эти дроны Zala Aero Group Александр Захаров ранее утверждал, что их новое поколение окажется практически неуязвимо для средств противодействия.

«Не менее тревожно и то, что второй беспилотник наблюдал атаку <…> сверху, что свидетельствует — украинские средства ПВО на базе не были активны или не работали», — добавил Экс.

В связи с этим он предположил, что для уменьшения угрозы украинским ВВС придется перебазировать истребители на более отдаленные базы, усиливать ПВО над уязвимыми объектами или укрывать находящиеся на стоянках самолеты.

Видеозапись удара по МиГу-29 опубликовал вчера российский Telegram-канал «Днепровский Рубеж». На видео хорошо различим взрыв «Ланцета», но трудно оценить степень повреждения самолета.

Накануне же Президент РФ Владимир Путин посетил в Ижевске завод «Аэроскан», где выпускают боеприпасы «Ланцет» и дроны-разведчики. Еще летом он дал поручение нарастить производство БПЛА-камикадзе. «Производители обещали, что увеличат производство. <…> Но нужно еще», — заявил он тогда.

Видео: t.me/Dnepro_Rub/.