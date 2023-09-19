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Руc Тат
Политика 19 сентября 2023 21:09

Путин в Ижевске посетил «Аэроскан», где выпускают боеприпасы «Ланцет» и дроны-разведчики

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Путин в Ижевске посетил «Аэроскан», где выпускают боеприпасы «Ланцет» и дроны-разведчики

Президент России Владимир Путин посетил в Ижевске предприятие «Аэроскан» – головную организацию группы компаний ZALA Aero, которая специализируется на разработке и выпуске беспилотных воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Гость осмотрел линии производства комплектующих и сборки планеров, новейшие образцы спецоборудования и БПЛА, и побывал в учебном центре завода. В частности, «Аэроскан» выпускает барражирующие боеприпасы «Ланцет» и беспилотники-разведчики.

После посещения предприятия глава государства провел заседание Военно-промышленной комиссии.

#Владимир Путин
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