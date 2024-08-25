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Экономика 25 августа 2024 19:58

Forbes: «Татнефть» купила половину казахской компании за 18,2 млн долларов

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ПАО «Татнефть» приобрело 50% акций казахстанской компании Karaton Operating Ltd. — дочерней компании «КазМунайГаза» за 18,2 млн долларов (1,6 млрд рублей). Об этом пишет журнал Forbes Kazakhstan со ссылкой на промежуточную консолидированную финансовую отчетность АО «НК „КазМунайГаз“».

Компания «Каратон» является держателем контракта на добычу углеводородов на участках недр Каратон в Атырауской области Казахстана. Сделка, в результате которой «КазМунайГаз» потерял контроль над своей бывшей «дочкой», принесла ему сумму, эквивалентную «на дату выбытия дочерней организации» 8,3 млрд тенге.

Теперь «КазМунайГаз» и «Татнефть» совместно контролируют «Каратон», решения о его деятельности принимаются единогласно, поясняется в документе.

Ранее, в феврале этого года, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Казань встретился с генеральным директором ПАО «Татнефть» Наилем Магановым. Именно тогда был подписан договор купли-продажи 50% акций Karaton Operating Ltd. Однако сразу после сделки ее сумма названа не была.

До этого, в июне 2022-го, «КазМунайГаз» и «Татнефть» подписали соглашение о намерениях по совместной реализации геологоразведочного проекта «Каратон-Саркамыс» в Атырауской области Казахстана.

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#татнефть #Казахстан
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