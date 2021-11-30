«Татнефть» и «КазМунайГаз» создали СП для выпуска каучуков в Казахстане

Генеральный директор ПАО «Татнефти» Наиль Маганов и председатель правления компании «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев подписали соглашение о деятельности совместного предприятия «Бутадиен» для реализации проекта по производству бутадиеновых каучуков. Об этом сообщает пресс-служба татарстанской компании.

«У „Татнефти” большие планы в нефтехимии, и мы рады развивать это направление вместе с казахстанскими партнерами. Казахстан для нас — стратегический партнер. У нас уже есть опыт взаимодействия, общими усилиями сейчас мы также возводим шинный завод в Карагандинской области, это практическая реализация Стратегии экономической интеграции стран — участников Евразийского Союза», — прокомментировал заключение соглашения Маганов.

Гендиректор «Татнефти» также отметил, что в Казахстане созданы максимально комфортные условия для реализации масштабных инвестиционных проектов.

В свою очередь Алик Айдарбаев заметил, что проект «Бутадиен» необходим «КазМунайГазу» для увеличения добавленной стоимости производимой в Казахстане продукции.

«Создание совместного предприятия „КазМунайГаза” и „Татнефти” является свидетельством этому. Уверен, проект будет способствовать налаживанию партнерства между Казахстаном и Татарстаном, а также позволит диверсифицировать экономику нашей страны», — подчеркнул Айдарбаев.

Проект «Бутадиен» будет реализован на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области Республики Казахстан. Планируемая мощность предприятия — до 180 тыс. тонн бутадиена и бутадиеновых каучуков в год. В период строительства на площадке нового производства будет создано около 2 тыс. рабочих мест и более 700 — в ходе эксплуатации завода. Запуск производства каучука запланирован в 2026 году.

Доли «КазМунайГаза» и «Татнефти» в проекте составляют 25% и 75% соответственно. Предварительно стоимость проекта оценивается в сумму около 1 млрд долларов США, и стороны рассматривают варианты финансирования проекта в том числе и за счет заемных средств.

Предполагается, что сырье будет поставляться с Тенгизского и Королевского месторождений Казахстана. Готовую продукцию планируется направлять на шинный завод в Карагандинской области, а также на экспорт в страны Европы, Россию, Китай и Турцию.