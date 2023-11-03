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Руc Тат
Общество 3 ноября 2023 16:15

Более 9 млн рублей собрали в Благотворительном фонде «Закят» для жителей сектора Газа

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Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман РТ уже собрал 9 млн рублей для пострадавших жителей сектора Газа. Также накануне стартовал сбор гуманитарной помощи, рассказал корреспонденту «Татар-информа» генеральный директор организации Булат Марданов.

«Мы, как и все мусульмане мира, переживаем за наших братьев-мусульман, которые страдают в секторе Газа. Невинно, незаслуженно. Хвала Всевышнему, что нам удалось найти хотя бы какой-то путь для оказания помощи», — заявил собеседник агентства, поделившись оценкой происходящего.

Марданов также отметил, что уже с первых дней обострения конфликта в благотворительном фонде задумались о том, как помочь жителям сектора Газа.

«Сбор мы начали вчера, но уже с первого дня конфликта занимаемся поиском надежных путей доставки гуманитарной помощи пострадавшим. К сожалению, это заняло много времени, но при помощи нашего муфтия Камиля хазрата Самигуллина, при поддержке Правительства республики нам удалось решить вопрос», — пояснил он.

По словам главы БФ «Закят», доставлять всю собранную в Татарстане помощь планируют через египетскую организацию «Красный полумесяц», ведь на сегодняшний день единственный гуманитарный коридор проходит через КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом. В транспортировке груза также ожидают помощи от МЧС России.

Подробнее о том, где в Казани открылись пункты сбора гуманитарной помощи и какие вещи необходимы, читайте в материале «Питьевая вода, памперсы и тушенка: В Татарстане собирают гуманитарную помощь палестинцам».

Ранее Президент РФ Владимир Путин счел террористическую атаку контролирующего сектор Газа радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства. Позднее глава государства заявил о попытке использовать конфликт на Ближнем Востоке для раскола российского общества, имея в виду беспорядки в аэропорту Махачкалы.
#гуманитарная помощь #Палестина #сектор газа
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