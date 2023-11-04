Фонд «Закят» собрал более 16 млн рублей на помощь жителям сектора Газа

За неполные двое суток благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана собрал более 16 млн рублей на помощь пострадавшим жителям сектора Газа. Об этом фонд рассказал в своем телеграм-канале.

Напомним, что сбор средств и гуманитарной помощи открылся накануне. За первый день было пожертвовано около 14 млн рублей, к настоящему моменту сумма перечислений выросла до 16,66 млн рублей.

«Реквизиты для перечисления денег на карту БФ „Закят“ ДУМ РТ: СБ 2202 2016 0095 7456 (сотрудник Фонда Гюзелия Галимзяновна В.)», — говорится в сообщении.

Сегодня на совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил, что в Казани работают три пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Газы, и назвал вещи первой необходимости, которые требуются мирным жителям анклава.