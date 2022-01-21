Фонд ОМС выделит более 17 млрд рублей на зарплаты медицинским работникам

Для оплаты труда сотрудников сферы здравоохранения из бюджета Фонда ОМС будет направлено 17 млрд рублей. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Telegram-канал Правительства России.

Премьер констатировал, что несмотря на вызовы пандемии коронавируса, необходимо также решать важные кадровые вопросы, в том числе и в сфере здравоохранения.

«Мы надеемся, что в текущем году в наши медучреждения на работу придет немало новых сотрудников — востребованных специалистов: около 11 тыс. врачей и свыше 13 тыс. средних медицинских работников», — рассказал Мишустин.

Глава Правительства обратил внимание на то, что никаких задержек в выплатах заработной платы быть не должно и региональные власти должны строго за этим проследить.

«Пандемия еще раз доказала, что труд врачей и медсестер, другого медицинского персонала — один из самых значимых. И мы благодарны за всё, что они делают для сохранения здоровья и спасения наших граждан», — подчеркнул Премьер-министр.

В конце 2021 года Президент России Владимир Путин на совещании с Правительством страны дал поручение в новогодние праздники удвоить специальные надбавки для медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом Covid-19.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь заявила что в 2022 году будут пролонгированы выплаты всем врачам и медработникам, которые работают с больными коронавирусом, трудятся в «красных зонах».