Голикова: Выплаты медикам в «красных зонах» продлят на 2022 год

На 2022 год будут пролонгированы выплаты всем врачам и медработникам, которые работают с больными коронавирусом, трудятся в «красных зонах». Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

По словам Голиковой, на единовременные страховые и социальные выплаты медикам Правительство РФ дополнительно выделит еще 51,6 млрд рублей до конца года.

«До конца текущего года будет выделено еще 51,6 млрд рублей на предоставление единовременных страховых и специальных социальных выплат медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с Covid, включая выплаты на январь 2022 года», — отметила вице-премьер на совещании с Президентом России Владимиром Путиным.

Она также сообщила, что из резервного фонда было направлено 89 млрд рублей на оказание помощи госпитализированным пациентам в регионах.

«Мы осуществляем финансовую поддержку системы, регионам из резервного фонда правительства выделено 89 млрд рублей на оказание не менее 800 тыс. случаев госпитализации», — пояснила Голикова.