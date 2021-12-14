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Здоровье
14 декабря 2021  17:51

Голикова: Выплаты медикам в «красных зонах» продлят на 2022 год

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На 2022 год будут пролонгированы выплаты всем врачам и медработникам, которые работают с больными коронавирусом, трудятся в «красных зонах». Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости. 

По словам Голиковой, на единовременные страховые и социальные выплаты медикам Правительство РФ дополнительно выделит еще 51,6 млрд рублей до конца года. 

«До конца текущего года будет выделено еще 51,6 млрд рублей на предоставление единовременных страховых и специальных социальных выплат медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с Covid, включая выплаты на январь 2022 года», — отметила вице-премьер на совещании с Президентом России Владимиром Путиным. 

Она также сообщила, что из резервного фонда было направлено 89 млрд рублей на оказание помощи госпитализированным пациентам в регионах.  

«Мы осуществляем финансовую поддержку системы, регионам из резервного фонда правительства выделено 89 млрд рублей на оказание не менее 800 тыс. случаев госпитализации», — пояснила Голикова.

#Татьяна Голикова #выплаты врачам #коронавирус
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