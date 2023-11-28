Фонд «Круг добра» в 2023 году оказал помощь более 23 тыс. детей

Фото: пресс-служба Кремля

Фонд «Круг добра», созданный по поручению Президента РФ Владимира Путина, в этом году оказал помощь более 23 тыс. детей. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил главе государства во время церемонии открытия новых и капитально отремонтированных объектов здравоохранения в ряде регионов страны.

«„Круг добра“ — уникальный проект, созданный по вашему поручению. В 23-м году помощь уже оказана больше чем 23 тыс. детей. И расширяется программа охвата. Если мы начинали в основном с одного заболевания — спинальной мышечной атрофии, сегодня уже 88 заболеваний. Те, которые обеспечиваются лекарственными препаратами и медицинскими изделями», — рассказал министр.

Фонд был образован указом Президента РФ 5 января 2021 года. В июне 2023 года, во время встречи Раиса Татарстана Рустама Минниханова с руководством организации, стало известно, что за все время существования «Круга добра» пациенты из республики получили препараты и медицинские изделия почти на 3,5 млн рублей.