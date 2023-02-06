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Здоровье
6 февраля 2023  19:35

Расширен список детских заболеваний, лечение которых финансирует фонд «Круг добра»

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Президент России Владимир Путин расширил перечень заболеваний, лечение которых финансируется из бюджета фонда «Круг добра».

«Глава государства подписал Указ „О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 5 января 2021 г. № 16 „О создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, „Круг добра“», — отмечает пресс-служба Кремля.

Сам указ был опубликован сегодня на портале правовой информации. Отмечается, что он распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Ранее Президент РФ поручил Правительству страны до 1 апреля внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность фонда и расширить их по ряду направлений. 

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