Расширен список детских заболеваний, лечение которых финансирует фонд «Круг добра»

Президент России Владимир Путин расширил перечень заболеваний, лечение которых финансируется из бюджета фонда «Круг добра».

«Глава государства подписал Указ „О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 5 января 2021 г. № 16 „О создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, „Круг добра“», — отмечает пресс-служба Кремля.

Сам указ был опубликован сегодня на портале правовой информации. Отмечается, что он распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Ранее Президент РФ поручил Правительству страны до 1 апреля внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность фонда и расширить их по ряду направлений.